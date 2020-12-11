https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588790985.html

Бензин не нужен. Россияне получат дешевый электромобиль от КамАЗа

Бензин не нужен. Россияне получат дешевый электромобиль от КамАЗа

Российский КамАЗ, известный во всем мире как производитель грузовых автомобилей и спецтехники, решил освоить новую для себя нишу. На открытии выставки... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:02

2020-12-11T16:02

2020-12-11T17:14

авто

санкт-петербургский политехнический университет

камаз (завод)

технологии

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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский КамАЗ, известный во всем мире как производитель грузовых автомобилей и спецтехники, решил освоить новую для себя нишу. На открытии выставки "Вузпромэкспо" он презентовал первый российский серийный малогабаритный городской электромобиль "Кама-1". Это совместная разработка с Санкт-Петербургским политехническим университетом, которой обещают большое будущее. Согласно представленным характеристикам, длина трехдверного смарт-кроссовера — 3,4 метра, ширина — 1,7 метра. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек. Электромобиль имеет запас хода в 250 километров и может развивать скорость до 150 километров в час. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — шесть часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 километров в час — за 6,7 секунды.Работа над проектом была весьма оперативной — она началась в декабре 2018-го, всего за два года удалось создать так называемый цифровой двойник и изготовить экспериментальный образец. Обычному покупателю новинка может быть доступна уже в 2021 году.Ранее идею создать в России городской гибридный автомобиль вынашивал бизнесмен Михаил Прохоров — в 2010 году был презентован проект "ё-мобиль", сочетающий бензиновый двигатель с электромотором. Стоить "ё-мобиль" должен был 350-450 тысяч рублей. Проект стартовал масштабно: в 2011 году был запущен сайт с возможностью предзаказа, а старт производства планировался на 2012 год. Потом его отложили на два года, а в 2014-м Прохоров отказался от проекта из-за невозможности его реализации в текущей экономической ситуации. По мнению экспертов, дело, в частности, в том, что гибридный автомобиль на сегодняшний день — тупиковая ветвь развития отрасли. За прошедшие несколько лет техника значительно шагнула вперед — гибридные двигатели уже устарели. "Если их и покупают, то в тех странах, где есть жесткие требования к экологии", — объясняет автоэксперт Игорь Моржаретто. Будущее же за электромобилями с точки зрения экономики и перспектив развития отрасли. Цена и спросПо словам замруководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ Олега Клявина, электромобиль, где преобладают российские комплектующие, предназначен для массового рынка — от индивидуальных потребителей до каршеринговых сервисов и служб доставки.Окончательной цены на него пока не объявляют. Как сказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, цель — достичь стоимости 1,2-1,4 миллиона рублей. "Безусловно, пока это лишь оценочная стоимость. Детально вопрос цены будет обсуждаться, когда станут ясны все параметры данного проекта и мы организуем серийное производство. Это отдельный вопрос, до его решения называть окончательную цену преждевременно", — сообщил "Прайм" пресс-секретарь КамАЗа Олег Афанасьев. Планируемый объем продаж — порядка 20 тысяч машин в год. Однако эта цифра тоже предварительная — чтобы делать прогнозы, нужно решить главную проблему распространения электромобилей, заключающуюся в нехватке инфраструктуры. Зарядных станций даже на улицах крупных городов пока мало, а о регионах и говорить нечего. Вопрос должен быть решен в комплексе, поскольку одно дело выпустить даже самый передовой автомобиль, а другое — его эксплуатировать.По задумке создателей, "Кама-1" первое время в основном будет работать на благо общества в целом. "Убежден, что наши электромобили, особенно в заявленной на выставке конфигурации, будут пользоваться спросом в каршеринге, службах доставки. Мы считаем, что общественное, совместное использование таких авто, достаточно дорогих и непривычных пока для большинства, имеет большое будущее. В перспективе спрос будет расти и у индивидуальных пользователей, особенно если учитывать экологические проблемы", — говорит Афанасьев. От элиты — в массыЕще одна сфера применения новинки — общественный транспорт. Проект "Кама-1" реализован за счет гранта Минобрнауки и предполагает создание базовой платформы для создания городского пассажирского электротранспорта. Электробусы уже появляются в крупных городах, и это направление продолжает совершенствоваться.По словам Моржаретто, все проекты электромобилей, которые есть на сегодняшний день в России, весьма любопытны, однако сложность в том, что на государственном уровне пока нет программы их поддержки.При этом специалисты прочат электромобилям большое будущее. Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, их доля в стране начнет расти после 2024 года, причем главными драйверами появления таких машин на дорогах будут сервисы каршеринга. Думается, что, сделав ставку на этот сектор, производители "Кама-1" не прогадают и городские электромобили спустя совсем немного времени станут массовым явлением.

https://ria.ru/20201207/spbpu-1588035375.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html

https://ria.ru/20201125/tesla-1586257766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, санкт-петербургский политехнический университет, камаз (завод), технологии