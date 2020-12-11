Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"
"Кама-1" — совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и компании "КамАЗ".
"Кама-1" — совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и компании "КамАЗ".
Это первый российский автомобиль, основанный на технологии цифровых двойников и специализированных платформ.
Это первый российский автомобиль, основанный на технологии цифровых двойников и специализированных платформ.
Работа над проектом началась в декабре 2018 года, и всего за два года удалось создать "цифровой двойник" и изготовить экспериментальный образец электрокара.
Работа над проектом началась в декабре 2018 года, и всего за два года удалось создать "цифровой двойник" и изготовить экспериментальный образец электрокара.
Смарт-кроссовер презентовали на открытии выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020.
Смарт-кроссовер презентовали на открытии выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020.
Электромобиль, в котором преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок.
Электромобиль, в котором преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок.
В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек.
В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек.
Кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать меньше семи секунд.
Кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать меньше семи секунд.
Предполагается, что цена электромобиля составит около миллиона рублей.
Предполагается, что цена электромобиля составит около миллиона рублей.
Машина готова для серийного производства и может быть доступна покупателям уже в 2021 году.
Машина готова для серийного производства и может быть доступна покупателям уже в 2021 году.
Электромобиль "Кама-1", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020.
Электромобиль "Кама-1", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020.