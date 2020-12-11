https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588741038.html

Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"

Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"

В Москве презентовали первый отечественный серийный городской электромобиль "Кама-1", способный проезжать 250 километров без подзарядки и выдерживать мороз до... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:17

2020-12-11T13:17

2020-12-11T16:39

автомобили

санкт-петербургский политехнический университет

москва

фото

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В Москве презентовали первый отечественный серийный городской электромобиль "Кама-1", способный проезжать 250 километров без подзарядки и выдерживать мороз до минус 50 градусов. Новейший смарт-кроссовер — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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