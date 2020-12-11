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Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"
Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"
В Москве презентовали первый отечественный серийный городской электромобиль "Кама-1", способный проезжать 250 километров без подзарядки и выдерживать мороз до... РИА Новости, 11.12.2020
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автомобили
санкт-петербургский политехнический университет
москва
фото
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В Москве презентовали первый отечественный серийный городской электромобиль "Кама-1", способный проезжать 250 километров без подзарядки и выдерживать мороз до минус 50 градусов. Новейший смарт-кроссовер — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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автомобили, санкт-петербургский политехнический университет, москва, фото, фото

Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"

13:17 11.12.2020 (обновлено: 16:39 11.12.2020)
 
Читать ria.ru в
В Москве презентовали первый отечественный серийный городской электромобиль "Кама-1", способный проезжать 250 километров без подзарядки и выдерживать мороз до минус 50 градусов. Новейший смарт-кроссовер — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Кама-1" — совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и компании "КамАЗ".

Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
1 из 10

"Кама-1" — совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и компании "КамАЗ".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это первый российский автомобиль, основанный на технологии цифровых двойников и специализированных платформ.

Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
2 из 10

Это первый российский автомобиль, основанный на технологии цифровых двойников и специализированных платформ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Работа над проектом началась в декабре 2018 года, и всего за два года удалось создать "цифровой двойник" и изготовить экспериментальный образец электрокара.

Молодые люди у электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
3 из 10

Работа над проектом началась в декабре 2018 года, и всего за два года удалось создать "цифровой двойник" и изготовить экспериментальный образец электрокара.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Смарт-кроссовер презентовали на открытии выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020.

Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
4 из 10

Смарт-кроссовер презентовали на открытии выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Электромобиль, в котором преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок.

Девушка в салоне электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
5 из 10

Электромобиль, в котором преобладают комплектующие отечественного производства, ориентирован на массовый рынок.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек.

Багажник электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
6 из 10

В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать меньше семи секунд.

Проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков у электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
7 из 10

Кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать меньше семи секунд.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Предполагается, что цена электромобиля составит около миллиона рублей.

Дисплей бортового компьютера на руле электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
8 из 10

Предполагается, что цена электромобиля составит около миллиона рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Машина готова для серийного производства и может быть доступна покупателям уже в 2021 году.

Электромобиль Кама-1 на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
9 из 10

Машина готова для серийного производства и может быть доступна покупателям уже в 2021 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Электромобиль "Кама-1", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020.

Шильдик с логотипом на обивке водительской двери электромобиля Кама-1, представленного на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
10 из 10

Электромобиль "Кама-1", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
АвтомобилиСанкт-Петербургский политехнический университетМоскваФото
 
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