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В Ленинградской области в ДТП погибли два человека
В Ленинградской области в ДТП погибли два человека
Двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T21:58
2020-12-11T21:58
2020-12-11T21:58
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ УпрДор "Северо-Запад"."Около 20.40 на федеральной трассе Р-21, на 99 километре в районе населенного пункта Чаплино произошло ДТП - попутное столкновение двух легковых и одного грузового транспортного средства. Два человека погибли, трое пострадали, среди них один ребенок", - сказано в сообщении.Дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами, отметили в пресс-службе. Обстоятельства уточняются.
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ленинградская область, происшествия