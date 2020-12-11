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В Ленинградской области в ДТП погибли два человека

В Ленинградской области в ДТП погибли два человека

Двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:58

2020-12-11T21:58

2020-12-11T21:58

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Двое человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ УпрДор "Северо-Запад"."Около 20.40 на федеральной трассе Р-21, на 99 километре в районе населенного пункта Чаплино произошло ДТП - попутное столкновение двух легковых и одного грузового транспортного средства. Два человека погибли, трое пострадали, среди них один ребенок", - сказано в сообщении.Дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами, отметили в пресс-службе. Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия