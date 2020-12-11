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Рубль незначительно меняется к доллару и евро
Рубль незначительно меняется к доллару и евро
Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:16
2020-12-11T10:16
2020-12-11T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 7 копеек, до 72,98 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 88,69 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 81 копейку, до 73,05 рубля, евро - на 58 копеек - до 88,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 50,50 доллара за баррель по марке Brent.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика