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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Рубль незначительно меняется к доллару и евро
Рубль незначительно меняется к доллару и евро
Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:16
2020-12-11T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 7 копеек, до 72,98 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 88,69 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 81 копейку, до 73,05 рубля, евро - на 58 копеек - до 88,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 50,50 доллара за баррель по марке Brent.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

10:16 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 7 копеек, до 72,98 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 88,69 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 81 копейку, до 73,05 рубля, евро - на 58 копеек - до 88,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 50,50 доллара за баррель по марке Brent.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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