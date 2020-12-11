https://ria.ru/20201211/dollar-1588720055.html

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:16

2020-12-11T10:16

2020-12-11T10:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы незначительно и разнонаправленно меняется к доллару и евро после активного роста накануне.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 7 копеек, до 72,98 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 88,69 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 81 копейку, до 73,05 рубля, евро - на 58 копеек - до 88,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 50,50 доллара за баррель по марке Brent.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/neft-1588678118.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика