Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201211/belorussiya-1588754154.html
В Совфеде прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии
В Совфеде прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии
Доклад по ситуации в Белоруссии, который готовит комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии является... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:25
2020-12-11T13:25
протесты в белоруссии
сергей кисляк
совет федерации рф
белоруссия
европа
парламентская ассамблея совета европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Доклад по ситуации в Белоруссии, который готовит комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии является "контрпродуктивным и преждевременным", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк."В ходе заседания также обсуждался доклад о ситуации вокруг выборов в Беларуси. Сергей Кисляк назвал документ преждевременным и контрпродуктивным", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда по итогам заседания комиссии, которое прошло в формате видеоконференции.Российский сенатор отметил, что ПАСЕ отказалась участвовать в наблюдении за недавним голосованием по выборам президента Белоруссии.По словам Кисляка, ПАСЕ не должна определять порядок принятия законов для белорусских граждан и навязывать точку зрения, которая не соответствует мнению большинства. "Необходимо выстраивание всеобъемлющего уважительного диалога. Любые услуги с советами будут нормальными с правовой и политической точек зрения только тогда, когда о них попросит белорусская сторона", - заявил российский парламентарий. -0-
https://ria.ru/20201209/belorussiya-1588421884.html
https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588552715.html
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9bcf9835759f8d614f22fdde0c68dbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кисляк, совет федерации рф, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы

В Совфеде прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии

13:25 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Доклад по ситуации в Белоруссии, который готовит комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии является "контрпродуктивным и преждевременным", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
"В ходе заседания также обсуждался доклад о ситуации вокруг выборов в Беларуси. Сергей Кисляк назвал документ преждевременным и контрпродуктивным", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда по итогам заседания комиссии, которое прошло в формате видеоконференции.
Участница несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:39
В Совфеде предостерегли Совет Европы от вмешательства в дела Белоруссии
Российский сенатор отметил, что ПАСЕ отказалась участвовать в наблюдении за недавним голосованием по выборам президента Белоруссии.
По словам Кисляка, ПАСЕ не должна определять порядок принятия законов для белорусских граждан и навязывать точку зрения, которая не соответствует мнению большинства. "Необходимо выстраивание всеобъемлющего уважительного диалога. Любые услуги с советами будут нормальными с правовой и политической точек зрения только тогда, когда о них попросит белорусская сторона", - заявил российский парламентарий. -0-
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 10:54Протесты в Белоруссии
Лукашенко объяснил трудности Белоруссии сменой поколений
 
Протесты в БелоруссииСергей КислякСовет Федерации РФБелоруссияЕвропаПарламентская ассамблея Совета Европы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Лента новостейМолния