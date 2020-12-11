https://ria.ru/20201211/belorussiya-1588754154.html
В Совфеде прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии
В Совфеде прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии
Доклад по ситуации в Белоруссии, который готовит комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии является... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:25
2020-12-11T13:25
2020-12-11T13:25
протесты в белоруссии
сергей кисляк
совет федерации рф
белоруссия
европа
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Доклад по ситуации в Белоруссии, который готовит комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии является "контрпродуктивным и преждевременным", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк."В ходе заседания также обсуждался доклад о ситуации вокруг выборов в Беларуси. Сергей Кисляк назвал документ преждевременным и контрпродуктивным", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда по итогам заседания комиссии, которое прошло в формате видеоконференции.Российский сенатор отметил, что ПАСЕ отказалась участвовать в наблюдении за недавним голосованием по выборам президента Белоруссии.По словам Кисляка, ПАСЕ не должна определять порядок принятия законов для белорусских граждан и навязывать точку зрения, которая не соответствует мнению большинства. "Необходимо выстраивание всеобъемлющего уважительного диалога. Любые услуги с советами будут нормальными с правовой и политической точек зрения только тогда, когда о них попросит белорусская сторона", - заявил российский парламентарий. -0-
https://ria.ru/20201209/belorussiya-1588421884.html
https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588552715.html
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сергей кисляк, совет федерации рф, белоруссия, европа, парламентская ассамблея совета европы