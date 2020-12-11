Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/bednost-1588772630.html
Треть россиян в опросе назвали себя бедными
Треть россиян в опросе назвали себя бедными
Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, свидетельствуют результаты опроса фонда... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:39
2020-12-11T14:39
россия
фонд "общественное мнение"
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252890_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_825c7b39f9256f0d5e5aeb108827e7f1.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 64% опрошенных считают свой достаток средним, 33% полагают, что бедны, лишь 1% относит себя к богатым. Те, кто оценил себя как бедного, чаще всего указывали, что стали такими больше десяти лет назад (12%), жили так всегда или находятся в таком положении от пяти до десяти лет назад (по 7% соответственно).Отмечается, что среди причин своей бедности респонденты отмечали в первую очередь снижение зарплат (8%), рост цен, тарифов или выход на пенсию (по 7% соответственно), потерю работы (5%). Также 20% из этой группы уверены, что через три-пять лет они будут жить примерно так же бедно, как сейчас, 6% надеются ощутимо повысить уровень жизни, 7% затруднились ответить.Как указано в опросе, те, кто считает себя богатым человеком или человеком со средним достатком, но когда-то жил бедно, ответили, что смогли повысить свой уровень жизни благодаря тому, что много работали (10%), что начали работать (7%), нашли хорошую, лучше оплачиваемую работу (5%).Почти половина россиян (45%) считает, что общество должно строиться по принципу, что благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, 38% полагают, что оно зависит от их собственных усилий, 16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно улучшить своё благосостояние, если по-настоящему этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проведен 13-15 ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201210/elektorat-1588626766.html
https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252890_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_66d79fa03052ae73a5153fb74493bfa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд "общественное мнение", общество, экономика

Треть россиян в опросе назвали себя бедными

14:39 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 64% опрошенных считают свой достаток средним, 33% полагают, что бедны, лишь 1% относит себя к богатым. Те, кто оценил себя как бедного, чаще всего указывали, что стали такими больше десяти лет назад (12%), жили так всегда или находятся в таком положении от пяти до десяти лет назад (по 7% соответственно).
Отмечается, что среди причин своей бедности респонденты отмечали в первую очередь снижение зарплат (8%), рост цен, тарифов или выход на пенсию (по 7% соответственно), потерю работы (5%). Также 20% из этой группы уверены, что через три-пять лет они будут жить примерно так же бедно, как сейчас, 6% надеются ощутимо повысить уровень жизни, 7% затруднились ответить.
Как указано в опросе, те, кто считает себя богатым человеком или человеком со средним достатком, но когда-то жил бедно, ответили, что смогли повысить свой уровень жизни благодаря тому, что много работали (10%), что начали работать (7%), нашли хорошую, лучше оплачиваемую работу (5%).
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:42
"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Почти половина россиян (45%) считает, что общество должно строиться по принципу, что благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, 38% полагают, что оно зависит от их собственных усилий, 16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно улучшить своё благосостояние, если по-настоящему этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8% затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проведен 13-15 ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 11:23
Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем
 
РоссияФонд "Общественное мнение"ОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Лента новостейМолния