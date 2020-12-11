https://ria.ru/20201211/bednost-1588772630.html

Треть россиян в опросе назвали себя бедными

Треть россиян в опросе назвали себя бедными

Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, свидетельствуют результаты опроса фонда... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:39

2020-12-11T14:39

2020-12-11T14:39

россия

фонд "общественное мнение"

общество

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 64% опрошенных считают свой достаток средним, 33% полагают, что бедны, лишь 1% относит себя к богатым. Те, кто оценил себя как бедного, чаще всего указывали, что стали такими больше десяти лет назад (12%), жили так всегда или находятся в таком положении от пяти до десяти лет назад (по 7% соответственно).Отмечается, что среди причин своей бедности респонденты отмечали в первую очередь снижение зарплат (8%), рост цен, тарифов или выход на пенсию (по 7% соответственно), потерю работы (5%). Также 20% из этой группы уверены, что через три-пять лет они будут жить примерно так же бедно, как сейчас, 6% надеются ощутимо повысить уровень жизни, 7% затруднились ответить.Как указано в опросе, те, кто считает себя богатым человеком или человеком со средним достатком, но когда-то жил бедно, ответили, что смогли повысить свой уровень жизни благодаря тому, что много работали (10%), что начали работать (7%), нашли хорошую, лучше оплачиваемую работу (5%).Почти половина россиян (45%) считает, что общество должно строиться по принципу, что благополучие человека обеспечивается прежде всего государством, 38% полагают, что оно зависит от их собственных усилий, 16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно улучшить своё благосостояние, если по-настоящему этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проведен 13-15 ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201210/elektorat-1588626766.html

https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", общество, экономика