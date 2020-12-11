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Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары
Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары
Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:45
2020-12-11T18:45
2020-12-11T21:19
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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана."Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - написал экс-посол в Twitter.МИД Ирана в пятницу вызвал турецкого посла из-за процитированного Эрдоганом стихотворения на военном параде в Баку. В произведении упоминалась река Аракс, часть которой проходит по ирано-азербайджанской границе и которую, как процитировал Эрдоган, "отделили", что и могло вызвать недовольство Тегерана.Тегеран счел "неприемлемым" сказанное Эрдоганом и провел с послом Турции разъяснительную беседу, заявив, что "времена территориальных притязаний и воинственной имперской экспансии уже давно миновали" и Иран не будет тушеваться в вопросах национальной безопасности.
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