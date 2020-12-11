Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/azerbaydzhan-1588835009.html
Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары
Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары
Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:45
2020-12-11T21:19
мид ирана
тегеран (город)
баку
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118134_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_d13a7905b610ca3d8b5a1cf5db2cd911.jpg
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана."Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - написал экс-посол в Twitter.МИД Ирана в пятницу вызвал турецкого посла из-за процитированного Эрдоганом стихотворения на военном параде в Баку. В произведении упоминалась река Аракс, часть которой проходит по ирано-азербайджанской границе и которую, как процитировал Эрдоган, "отделили", что и могло вызвать недовольство Тегерана.Тегеран счел "неприемлемым" сказанное Эрдоганом и провел с послом Турции разъяснительную беседу, заявив, что "времена территориальных притязаний и воинственной имперской экспансии уже давно миновали" и Иран не будет тушеваться в вопросах национальной безопасности.
https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588780688.html
тегеран (город)
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118134_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_8132028d5ce2e164e5200fe89abe24fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид ирана, тегеран (город), баку, азербайджан, в мире

Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары

18:45 11.12.2020 (обновлено: 21:19 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - написал экс-посол в Twitter.
МИД Ирана в пятницу вызвал турецкого посла из-за процитированного Эрдоганом стихотворения на военном параде в Баку. В произведении упоминалась река Аракс, часть которой проходит по ирано-азербайджанской границе и которую, как процитировал Эрдоган, "отделили", что и могло вызвать недовольство Тегерана.
Тегеран счел "неприемлемым" сказанное Эрдоганом и провел с послом Турции разъяснительную беседу, заявив, что "времена территориальных притязаний и воинственной имперской экспансии уже давно миновали" и Иран не будет тушеваться в вопросах национальной безопасности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:05
Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и ЕС против Турции
 
МИД ИранаТегеран (город)БакуАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Штаб Трампа прокомментировал отказ суда пересмотреть итоги выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
04:13В России снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Лента новостейМолния