https://ria.ru/20201211/azerbaydzhan-1588835009.html

Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары

Экс-посол Ирана в Азербайджане посоветовал Баку остерегаться Анкары

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:45

2020-12-11T18:45

2020-12-11T21:19

мид ирана

тегеран (город)

баку

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118134_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_d13a7905b610ca3d8b5a1cf5db2cd911.jpg

ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин посоветовал Баку остерегаться Анкары после критики Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана."Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - написал экс-посол в Twitter.МИД Ирана в пятницу вызвал турецкого посла из-за процитированного Эрдоганом стихотворения на военном параде в Баку. В произведении упоминалась река Аракс, часть которой проходит по ирано-азербайджанской границе и которую, как процитировал Эрдоган, "отделили", что и могло вызвать недовольство Тегерана.Тегеран счел "неприемлемым" сказанное Эрдоганом и провел с послом Турции разъяснительную беседу, заявив, что "времена территориальных притязаний и воинственной имперской экспансии уже давно миновали" и Иран не будет тушеваться в вопросах национальной безопасности.

https://ria.ru/20201211/sanktsii-1588780688.html

тегеран (город)

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид ирана, тегеран (город), баку, азербайджан, в мире