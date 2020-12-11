https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html

"Будь готов к гибели". Почему альпинисты оставляют тела товарищей в горах

"Будь готов к гибели". Почему альпинисты оставляют тела товарищей в горах

Мечта каждого скалолаза — Эверест, "крыша мира". Но на высоте больше восьми тысяч метров не действуют привычные нам нормы морали. Так, альпинисты спокойно... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

международный день гор

туризм

ледники

джомолунгма

александр абрамов

спорт

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Мечта каждого скалолаза — Эверест, "крыша мира". Но на высоте больше восьми тысяч метров не действуют привычные нам нормы морали. Так, альпинисты спокойно проходят мимо тел погибших, и каждый, поднимаясь на вершину, понимает, что может не вернуться назад. В Международный день гор рассказываем о тех, кто готов рискнуть жизнью, чтобы быть на высоте.Точка невозврата"Это не горы. Это космос", — говорит об Эвересте российский альпинист Александр Абрамов, побывавший на "крыше мира" уже десять раз. Только вместо скафандров у скалолазов кислородные баллоны. Высота Эвереста — 8848 метров, примерно от восьми тысяч начинается так называемая зона смерти, где критически не хватает воздуха. При подъеме у альпиниста может произойти отек мозга или легких, велики шансы внезапно ослепнуть, обморозиться или просто лишиться сил.С 1953 года, когда сюда пришли первые скалолазы, на Эвересте погибло более двухсот человек. Некоторых проходящие мимо альпинисты видели еще живыми, при смерти — и ничем не могли помочь. В городе на ста с небольшим метрах над уровнем моря это кажется невозможным, но в горах — другая реальность. "На Эвересте есть точка невозврата, после нее человеку не помочь, если он не в состоянии идти сам. Такова эта гора. Однажды я спускал напарника буквально из-под этого места. Он не мог двигаться и временно ослеп. Было тяжело, но человек жив и ходит в горы до сих пор", — рассказывает Сергей.Точка невозврата — высота 8300. Выше — очень сложный участок маршрута. В теплой одежде, ботинках и кошках скалолаз весит не меньше 90 килограммов: спустить его в одиночку не хватит сил, а сделать это вдвоем или втроем не позволит ширина тропы.Карина Мезова замечает: на Эвересте многое решает запас не только сил, но и воздуха. "Ты зависишь от кислорода, а он имеет свойство заканчиваться. Если начнешь помогать кому-то, а у тебя самого почти пустые баллоны, будет два трупа. От бессмысленного геройства только вред — затор на перилах, еще и тебя придется спасать. Да, если у альпиниста нормальный запас кислорода, он не замерзает и решает помочь другому — это хорошо и правильно. В других случаях лучшее, что можешь сделать, — связаться с лагерем, где всегда есть кислород. По многим видно: все, на что они способны, — просто переставлять ноги. Переступили и пошли дальше — требовать от них большего нельзя"."Главное — вернуться живым"Тела не дошедших до вершины или погибших при спуске (что случается чаще), как правило, остаются в горах навсегда. Максимум, что могут сделать другие, — убрать их с тропы. Альпинисты говорят, что в последнее время с маршрута не видно тел. Не разглядеть уже знаменитые "зеленые ботинки", по которым отмеряли высоту 8500. В них был член индийской экспедиции Цеванг Палджор."Штурмовой день, два часа ночи, вдалеке гроза. Вдруг папа говорит: "Посмотри ниже". А там лежит труп, и у него рука вверх поднята. В этот момент меня настолько переполнил страх, что я подумал: развернусь и пойду назад. Передо мной пролетели самые эмоциональные моменты жизни, я вспомнил маму, брата и решил, что не нужна эта вершина, главное — вернуться", — делится впечатлениями Дмитрий Тертычный, один из самых молодых покорителей Эвереста. Он взошел туда в 17 лет.Впрочем, бывалые альпинисты привыкли не обращать на это внимания. "У нас есть определенная доля профессионального цинизма. Пока человек жив, спасать его готовы все. Как только умер — превращается в девяносто килограммов очень неудобного в транспортировке груза. Спустить тело — рискованное занятие даже для профессионалов, но если кто-то готов за эту работу заплатить, всегда найдутся желающие. Высоко в горах ты оказываешься в пограничном состоянии между жизнью и смертью и сам не сильно отличаешься от мертвых. Никакого психологического дискомфорта вид покойников не вызывает", — уточняет Сергей Ковалев.А Александр Абрамов, водящий на вершину коммерческие экспедиции, пожимает плечами: "Чувства — примерно как на кладбище. Есть некое положение вещей, которое лично я поменять не могу. Этим должно заниматься государство, ведь если на улице лежит мертвый человек, мы звоним в службу спасения. Но китайским властям не до этого. Как я могу подойти к трупу, не имеющему ко мне отношения, и сбросить его вниз? Это физически невозможно, я иду наверх не для этого. Тела вморожены, засыпаны снегом, мне придется целый день выкалывать их ледорубом. Работа совершенно не для гида. Я вожу на вершину живых, и моя задача одна — чтобы они не стали этими трупами".Примерно так же смотрит на ситуацию и Карина Мезова из Кабардино-Балкарии, дважды побывавшая на Эвересте: "Люди разные. Бывают впечатлительные, те, кто примеряет на себя чужую судьбу. Я абсолютно равнодушна к телу, когда в нем нет души".Ярмарка тщеславияВпрочем, все наши собеседники уверяют: если человека можно спасти, это будет сделано. "Зачем мы покоряем вершины, если в трудную минуту не поможем друг другу? В физическом смысле гора — всего лишь груда камней, льда и снега. Все остальное — в нашем сознании. В горах человек оголяет свою сущность. В нем проявляются как самые низменные, так и самые возвышенные чувства, на которые он способен. Он уже не может притворяться. Горы не меняют человека — он просто становится собой", — рассуждает Мезова.Однако она указывает на другую проблему: многим бывает трудно попросить о помощи, мешает гордость. "Знаете, некоторые мужчины могут быть настоящими профессионалами, многократными восходителями куда угодно, но иногда у них есть комплекс: не готовы принять даже минимальную помощь. Амбиции не позволяют им повернуть назад, начинается игра в героя, опасная для всех. У меня большее уважение вызывает человек, который, находясь в сознании, стоя на ногах, адекватно оценивает силы и принимает решение повернуть назад. Но для этого нужно задавить эгоистичные амбициозные мысли, всю эту ярмарку тщеславия". Александр Абрамов добавляет: "Кодекс горного гида начинается со слов: "Никакие амбиции не должны ставиться выше безопасности восхождения".Цена вершиныС конца ХХ века на Эверест ходят коммерческие группы под руководством горных проводников, обеспечивающих проживание, питание, яков для подъема поклажи, кислородные баллоны, а также работу шерпов — непальцев, которые несут снаряжение и идут впереди группы, крепя веревки.Коммерческое восхождение стоит несколько миллионов рублей. Экспедиция длится до двух месяцев. Для Александра Абрамова и Сергея Ковалева, профессиональных гидов, горы — любимое дело, которое к тому же приносит неплохие деньги. Для тех, кого они ведут на вершину, Эверест — амбициозная цель. Практически все альпинисты мечтают попасть на "крышу мира". А Ковалев отмечает, что альпинисты покоряют не вершину, а себя: "Это очень важно. Если человек победил себя один раз на горе, он сможет использовать эту технологию где угодно".Работа гида в коммерческой экспедиции сильно отличается от той, что у руководителя спортивного восхождения. "Моя ответственность никогда не заканчивается: я отвечаю за принятие решений, здоровье участников, других проводников, снаряжение. Спортсмен же в горах отвечает сам за себя, при этом восхождение одного человека на вершину считается победой всей команды. Как в футболе: игроков одиннадцать, но забивает один. А в коммерческой группе каждый должен забить. Гид — это воспитатель старшей группы детского сада. Я должен всех построить, за ручку взять, никого не потерять", — описывает профессиональные тонкости Абрамов.Он говорит, что каждый день к нему приходят люди, готовые заплатить за участие в экспедиции, однако физически или морально не способные подняться на вершину. Для них составляют программу тренинга: "Ни один проводник не возьмет такого человека. Никому не нужны ни проблемы, ни трупы". Гид должен создать команду, а для этого важно быть хорошим психологом. "С каждым надо наладить контакт. Обычно десять человек со всем согласны, а с двумя-тремя обязательно нужно поработать. На одного придется прикрикнуть, с другим этого нельзя делать ни в коем случае. Третьему сказать: "Либо мы сотрудничаем, либо расходимся". В группе всегда есть неформальный лидер. Он может говорить: "Ребят, кого нам дали? Какой-то неспортивный! Меня инструктор по-другому учил узлы вязать". Возникнет смута, кто-то его поддержит, группа разделится. С неформальным лидером лучше договориться: сделать своим заместителем, поднять над толпой", — объясняет нюансы собеседник."Альпинист должен быть готов погибнуть"Сергей Ковалев уточняет, что каждое восхождение — серьезный риск, но это и делает горы завораживающими и привлекательными. "Эверест — не симулятор. Здесь опасность абсолютно реальна. Гид сводит риск к минимуму — но не к нулю. Опыт позволяет давать более точные прогнозы, однако не исключает форс-мажорных ситуаций. Если человек достаточно разумен, он понимает, что его существование рано или поздно все равно закончится. И отвечает на философский вопрос: "Что важнее — качество или продолжительность жизни?" Люди, стремящиеся в горы, выбрали первое".Александр Абрамов говорит всем клиентам, что каждый альпинист, поднимающийся на "крышу мира", должен быть готов погибнуть: "Вы увидите на горе десять тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет, они хотели быть счастливыми, взойти на вершину и спуститься, но что-то не получилось и они там остались. Вы можете повторить их судьбу".И для себя он не делает исключения: каждый раз, уходя в горы, допускает, что не вернется. "Честно говоря, никакое достижение не стоит жизни человека. Но я альпинист. Мы другие люди — ставим на кон самое дорогое. Рисковать деньгами легко. Сгорит дом, разобьется машина — ничего страшного. Все можно восстановить — если ты живой", — философствует он.Наверное, осознание степени риска и помогло ему вернуться с вершины Эвереста живым — уже десять раз.

джомолунгма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день гор, туризм, ледники, джомолунгма, александр абрамов, спорт, общество