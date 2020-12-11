https://ria.ru/20201211/31-dekabrya-1588735071.html

В каких регионах 31 декабря объявлено выходным днем

В каких регионах 31 декабря объявлено выходным днем

По производственному календарю 2020 года, утвержденному российским правительством, 31 декабря является рабочим днем. Однако губернаторы могут объявить его... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:42

2020-12-11T17:42

2020-12-11T17:42

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россия

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По производственному календарю 2020 года, утвержденному российским правительством, 31 декабря является рабочим днем. Однако губернаторы могут объявить его выходным для государственных и муниципальных служащих (с отработкой или без отработки в другой день). Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких регионах новогодние каникулы будут на один день длиннее.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, новый год, работа, отдых, праздник, общество