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Мурманская область
https://ria.ru/20201210/znaki-1588583495.html
В Мурманской области появились знаки для охотников за северным сиянием
В Мурманской области появились знаки для охотников за северным сиянием
Власти Мурманской области решили обозначить наиболее удобные площадки для наблюдения за северным сиянием, в этих местах устанавливают информационные стенды,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:17
2020-12-10T14:01
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МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области решили обозначить наиболее удобные площадки для наблюдения за северным сиянием, в этих местах устанавливают информационные стенды, сообщили в комитете по туризму региона.Северное сияние – одна из визитных карточек Мурманской области. Чтобы запечатлеть удивительное явление на чистом темном небе, люди выезжают за город. Теперь для северян и гостей региона устанавливают специальные информационные щиты "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"."Места для установки выбраны с учетом требований безопасности и особенностей ландшафта. Первый щит и знак "Северное сияние" уже установлены на парковке на 51 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС", - сообщили в комитете.В ближайшие дни знаки будут также установлены на автодороге Кола- Верхнетуломский – МАПП Лотта", на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озеро Нялъявр.До начала пандемии туристы из разных стран, прежде всего, из Азии, приезжали в Мурманскую область для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Это явление можно увидеть в небе над Кольским полуостровом в любое время, но особенно ярко оно проявляется в морозную погоду. В регионе появились туроператоры, специализирующиеся на сопровождении групп и частных туристов, которые хотят "поохотиться" за сиянием.Недалеко от Мурманска был выстроен комплекс – домики с прозрачным куполом, которые позволяют наблюдать за игрой полярного сияния, не выходя на улицу. Кроме того, у туристов пользуются популярностью автобусные туры. Как говорят специалисты, главное условие для наблюдения за уникальным природным явлением – уехать подальше от светового загрязнения городов.
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туризм, новости - туризм, кольский полуостров, мурманск, мурманская область

В Мурманской области появились знаки для охотников за северным сиянием

13:17 10.12.2020 (обновлено: 14:01 10.12.2020)
 
© Фото комитета по туризму Мурманской областиЗнак для охотников за северным сиянием в Мурманской области появились
Знак для охотников за северным сиянием в Мурманской области появились - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото комитета по туризму Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области решили обозначить наиболее удобные площадки для наблюдения за северным сиянием, в этих местах устанавливают информационные стенды, сообщили в комитете по туризму региона.
Северное сияние – одна из визитных карточек Мурманской области. Чтобы запечатлеть удивительное явление на чистом темном небе, люди выезжают за город. Теперь для северян и гостей региона устанавливают специальные информационные щиты "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием".
Электроны с низкой (синие) и высокой (желтые) энергией образуются в процессе, который генерирует пульсирующее полярное сияние. Релятивистские электроны высокой энергии вызывают локальное разрушение озонового слоя - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:12РИА Наука
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"Места для установки выбраны с учетом требований безопасности и особенностей ландшафта. Первый щит и знак "Северное сияние" уже установлены на парковке на 51 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС", - сообщили в комитете.
В ближайшие дни знаки будут также установлены на автодороге Кола- Верхнетуломский – МАПП Лотта", на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озеро Нялъявр.
До начала пандемии туристы из разных стран, прежде всего, из Азии, приезжали в Мурманскую область для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Это явление можно увидеть в небе над Кольским полуостровом в любое время, но особенно ярко оно проявляется в морозную погоду. В регионе появились туроператоры, специализирующиеся на сопровождении групп и частных туристов, которые хотят "поохотиться" за сиянием.
Недалеко от Мурманска был выстроен комплекс – домики с прозрачным куполом, которые позволяют наблюдать за игрой полярного сияния, не выходя на улицу. Кроме того, у туристов пользуются популярностью автобусные туры. Как говорят специалисты, главное условие для наблюдения за уникальным природным явлением – уехать подальше от светового загрязнения городов.
Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.

Северное сияние в Мурманской области
1 из 8

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.

Мужчина фотографирует северное сияние на трассе Серебрянка в Мурманской области
2 из 8

Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.

Северное сияние в Мурманской области
3 из 8

Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

А порой оно напоминает светящийся туман.

Северное сияние в Мурманской области
4 из 8

А порой оно напоминает светящийся туман.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Основной цвет северного сияния — зеленый.

Северное сияние в Мурманской области
5 из 8

Основной цвет северного сияния — зеленый.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.

Северное сияние в Мурманской области
6 из 8

Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.

Северное сияние в Мурманской области
7 из 8

Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Каждое северное сияние уникально.

Северное сияние в Мурманской области
8 из 8

Каждое северное сияние уникально.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 8

А порой оно напоминает светящийся туман.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Основной цвет северного сияния — зеленый.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Каждое северное сияние уникально.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
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