https://ria.ru/20201210/znaki-1588583495.html

В Мурманской области появились знаки для охотников за северным сиянием

В Мурманской области появились знаки для охотников за северным сиянием

Власти Мурманской области решили обозначить наиболее удобные площадки для наблюдения за северным сиянием, в этих местах устанавливают информационные стенды,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:17

2020-12-10T13:17

2020-12-10T14:01

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МУРМАНСК, 10 дек – РИА Новости. Власти Мурманской области решили обозначить наиболее удобные площадки для наблюдения за северным сиянием, в этих местах устанавливают информационные стенды, сообщили в комитете по туризму региона.Северное сияние – одна из визитных карточек Мурманской области. Чтобы запечатлеть удивительное явление на чистом темном небе, люди выезжают за город. Теперь для северян и гостей региона устанавливают специальные информационные щиты "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"."Места для установки выбраны с учетом требований безопасности и особенностей ландшафта. Первый щит и знак "Северное сияние" уже установлены на парковке на 51 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС", - сообщили в комитете.В ближайшие дни знаки будут также установлены на автодороге Кола- Верхнетуломский – МАПП Лотта", на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озеро Нялъявр.До начала пандемии туристы из разных стран, прежде всего, из Азии, приезжали в Мурманскую область для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Это явление можно увидеть в небе над Кольским полуостровом в любое время, но особенно ярко оно проявляется в морозную погоду. В регионе появились туроператоры, специализирующиеся на сопровождении групп и частных туристов, которые хотят "поохотиться" за сиянием.Недалеко от Мурманска был выстроен комплекс – домики с прозрачным куполом, которые позволяют наблюдать за игрой полярного сияния, не выходя на улицу. Кроме того, у туристов пользуются популярностью автобусные туры. Как говорят специалисты, главное условие для наблюдения за уникальным природным явлением – уехать подальше от светового загрязнения городов.

https://ria.ru/20201201/siyaniya-1587169925.html

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