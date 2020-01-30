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2020-01-30T16:38+0300
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Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области
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РИА Новости

Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области

16:38 30.01.2020
979
В древности северное сияние нагоняло ужас и рождало легенды. Сегодня ученые научились предсказывать его, а туркомпании — продавать как эксклюзивный продукт. Кадры из Мурманской области, где можно увидеть завораживающее шоу небесных огней, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.

Северное сияние в Мурманской области
1 из 8

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.

Мужчина фотографирует северное сияние на трассе Серебрянка в Мурманской области
2 из 8

Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.

Северное сияние в Мурманской области
3 из 8

Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

А порой оно напоминает светящийся туман.

Северное сияние в Мурманской области
4 из 8

А порой оно напоминает светящийся туман.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Основной цвет северного сияния — зеленый.

Северное сияние в Мурманской области
5 из 8

Основной цвет северного сияния — зеленый.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.

Северное сияние в Мурманской области
6 из 8

Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.

Северное сияние в Мурманской области
7 из 8

Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Каждое северное сияние уникально.

Северное сияние в Мурманской области
8 из 8

Каждое северное сияние уникально.

© РИА Новости / Павел Львов
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северное сияниеМурманская областьФото
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