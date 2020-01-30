Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области

В древности северное сияние нагоняло ужас и рождало легенды. Сегодня ученые научились предсказывать его, а туркомпании — продавать как эксклюзивный продукт. Кадры из Мурманской области, где можно увидеть завораживающее шоу небесных огней, — в фотоленте Ria.ru.