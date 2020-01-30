Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области

Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.
Северное сияние — одно из самых впечатляющих явлений природы.
Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.
Его можно наблюдать за полярным кругом с конца августа до середины апреля.
Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.
Иногда полярное сияние проявляется в виде движущихся по небу зеленых полос.
А порой оно напоминает светящийся туман.
Основной цвет северного сияния — зеленый.
Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.
Однако, если повезет, увидишь лиловые, розовые и фиолетовые всполохи.
Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.
Во время сияния за короткий промежуток времени выделяется огромное количество энергии.
Каждое северное сияние уникально.