https://ria.ru/20201210/zarplata-1588566024.html

СК проверит данные о невыплате зарплаты на Тагульском месторождении

СК проверит данные о невыплате зарплаты на Тагульском месторождении

Следователи начали проверку по факту более чем двухмесячной невыплаты зарплаты на Тагульском месторождении на севере Красноярского края, сообщает региональный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:08

2020-12-10T12:08

2020-12-10T12:08

игарка

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту более чем двухмесячной невыплаты зарплаты на Тагульском месторождении на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК.Ранее сообщалось, что прокуратура Игарки начала проверку соблюдения трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность на Тагульском месторождении. Поводом для организации проверочных мероприятий послужила поступившая информация о длительной невыплате в организации заработной платы."В правоохранительные органы обратились 45 работников ООО "МК-Групп" - подрядной организации ООО "ГлавЭнергоМонтаж", имеющие задолженность по заработной плате свыше двух месяцев. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Следователи предварительно установили, что с сентября по ноябрь до момента обращения 117 работников ООО "МК-Групп", ООО "ГлавЭнергоМонтаж" и ООО "ГазХимМонтаж", зарегистрированных на налоговом учете в Санкт-Петербурге и работавших на Тагульском нефтяном месторождении, частично или полностью не получали зарплату. За сентябрь задолженность в размере более миллиона рублей была погашена.В ведомстве сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201208/zarplata-1588155548.html

https://ria.ru/20201130/videoobraschenie-1586887899.html

игарка

красноярский край

республика хакасия

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игарка, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия