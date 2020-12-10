https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588572177.html

Около 20 регионов объявили 31 декабря выходным днем

Около 20 регионов объявили 31 декабря выходным днем

Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:34

2020-12-10T12:34

2020-12-10T12:34

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.В начале декабря член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.Главы 18 регионов России уже подписали распоряжения и указы о том, что для гражданских и муниципальных служащих четверг 31 декабря станет выходным, но придется отработать в субботу 26 декабря. В этот список входят Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Камчатский край, Костромская область, Крым, Курская область, Мурманская область, Орловская область, Рязанская область, Саратовская область, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область и Чувашия. Особняком стоит Волгоградская область, где 31 декабря объявлено выходным днем, но 26-го числа работать не придется.Власти семи субъектов России сообщили, что в последний день отдыхать не будут. Работать 31 декабря будут Башкирия, Калининградская область, Красноярский край, Ленинградская область, Марий Эл, Омская и Псковская области. Власти Красноярского края рассказали, что имели право сделать 31 декабря выходным при условии переноса этого рабочего дня на один из других выходных дней, но напомнили, что в связи с пандемией коронавируса год выдался особенного сложным для бизнеса. "Бизнес... должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников - это скажется и на выручке, и на заработной плате сотрудников", - объясняли власти.Еще пять регионов обсуждают возможность объявления выходным последнего дня в этом году, но окончательно решение еще не приняли. В Магаданской области готовы сделать 31 декабря нерабочим днем, если такую идею поддержат жители, Ненецкий автономный округ изучает общественное мнение, а Ярославская область запустила соответствующее голосование среди жителей.Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что "готового решения" о выходном дне 31 декабря 2020 года пока нет. Она отметила, что более 30% работающих в Югре заняты на непрерывном производстве, где нет общих выходных, а в государственных и муниципальных организациях и учреждениях трудятся 17% работников, и предложила "думать и рассуждать". "В данном случае для нашего региона определяющим является то, насколько это решение будет удобно для огромного числа работающих, на которых оно не может быть распространено", - объяснила Комарова.В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рекомендовал работодателям сделать 31 декабря в этом году выходным, но соответствующее распоряжение пока не подписал.

https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588564879.html

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россия, султан хамзаев, игорь комаров, общество