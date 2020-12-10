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Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем
Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем
Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:59
2020-12-10T11:59
новый год—2021
султан хамзаев
республика марий эл
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."У нас в Марий Эл 31 декабря будет рабочим днем, если не будет принято другого решения на федеральном уровне", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.По ее словам, будет несправедливо, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу."У нас есть Трудовой кодекс РФ, который и определяет рабочие и нерабочие дни, на него и ориентируемся", - добавила она.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588549551.html
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султан хамзаев, республика марий эл, общество

Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем

11:59 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"У нас в Марий Эл 31 декабря будет рабочим днем, если не будет принято другого решения на федеральном уровне", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.
Прохожие возле новогодней ёлки - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10:36Новый год—2021
Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
По ее словам, будет несправедливо, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу.
"У нас есть Трудовой кодекс РФ, который и определяет рабочие и нерабочие дни, на него и ориентируемся", - добавила она.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
06:25
Глава Тувы объявил 31 декабря выходным днем
 
Новый год—2021Султан ХамзаевРеспублика Марий ЭлОбщество
 
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