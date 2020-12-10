https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588564879.html
Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем
Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем
Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:59
2020-12-10T11:59
2020-12-10T11:59
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султан хамзаев
республика марий эл
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Власти Марий Эл оставят 31 декабря рабочим днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."У нас в Марий Эл 31 декабря будет рабочим днем, если не будет принято другого решения на федеральном уровне", - заявила агентству пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.По ее словам, будет несправедливо, если глава региона объявит этот день выходным для госслужащих, а работникам коммерческих структур придется выйти в последний день года на работу."У нас есть Трудовой кодекс РФ, который и определяет рабочие и нерабочие дни, на него и ориентируемся", - добавила она.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов уже объявили 31 декабря нерабочим.
https://ria.ru/20201210/vykhodnoy-1588549551.html
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султан хамзаев, республика марий эл, общество