https://ria.ru/20201210/vladivostok-1588540309.html

Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский

Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит с премьером Михаилом Мишустиным вопрос энергообеспечения острова Русский во... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:27

2020-12-10T09:27

2020-12-10T09:27

михаил мишустин

дальневосточный федеральный университет

юрий трутнев

русский (остров)

владивосток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит с премьером Михаилом Мишустиным вопрос энергообеспечения острова Русский во Владивостоке, который после циклона долго оставался без света."На острове в соответствии с решением президента построен ДВФУ, сейчас там строится ряд учреждений культуры. С другой стороны, все поселки, которые на острове остались, – они из прошлого, и с ними не происходит ничего. Что касается обслуживания сетей на острове, то собственность разделена на кусочки, и те слабые маломощные организации, которые являются собственниками сетей, не в состоянии не только приводить в порядок в аварийном режиме, но и обслуживать. Обязательно этот вопрос будем рассматривать. В понедельник сделаем доклад на эту тему Мишустину и будем вместе искать выходы", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, надо объединять сети в руках тех, кто с ними справится, этот вопрос также будет обсуждаться в правительстве. Также полпред отметил, что надо подумать над развитием острова Русский более комплексно, вместе с главой Приморья это обсуждается.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.

https://ria.ru/20201205/elektrichestvo-1587778165.html

https://ria.ru/20201209/russkiy-1588323369.html

русский (остров)

владивосток

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михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, экономика