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https://ria.ru/20201210/vladivostok-1588540309.html
Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит с премьером Михаилом Мишустиным вопрос энергообеспечения острова Русский во... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:27
2020-12-10T09:27
михаил мишустин
дальневосточный федеральный университет
юрий трутнев
русский (остров)
владивосток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит с премьером Михаилом Мишустиным вопрос энергообеспечения острова Русский во Владивостоке, который после циклона долго оставался без света."На острове в соответствии с решением президента построен ДВФУ, сейчас там строится ряд учреждений культуры. С другой стороны, все поселки, которые на острове остались, – они из прошлого, и с ними не происходит ничего. Что касается обслуживания сетей на острове, то собственность разделена на кусочки, и те слабые маломощные организации, которые являются собственниками сетей, не в состоянии не только приводить в порядок в аварийном режиме, но и обслуживать. Обязательно этот вопрос будем рассматривать. В понедельник сделаем доклад на эту тему Мишустину и будем вместе искать выходы", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, надо объединять сети в руках тех, кто с ними справится, этот вопрос также будет обсуждаться в правительстве. Также полпред отметил, что надо подумать над развитием острова Русский более комплексно, вместе с главой Приморья это обсуждается.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
https://ria.ru/20201205/elektrichestvo-1587778165.html
https://ria.ru/20201209/russkiy-1588323369.html
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михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, юрий трутнев, русский (остров), владивосток, экономика

Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский

09:27 10.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВозобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке
Возобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит с премьером Михаилом Мишустиным вопрос энергообеспечения острова Русский во Владивостоке, который после циклона долго оставался без света.
"На острове в соответствии с решением президента построен ДВФУ, сейчас там строится ряд учреждений культуры. С другой стороны, все поселки, которые на острове остались, – они из прошлого, и с ними не происходит ничего. Что касается обслуживания сетей на острове, то собственность разделена на кусочки, и те слабые маломощные организации, которые являются собственниками сетей, не в состоянии не только приводить в порядок в аварийном режиме, но и обслуживать. Обязательно этот вопрос будем рассматривать. В понедельник сделаем доклад на эту тему Мишустину и будем вместе искать выходы", - сказал Трутнев журналистам.
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5 декабря, 08:12
Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
По его словам, надо объединять сети в руках тех, кто с ними справится, этот вопрос также будет обсуждаться в правительстве. Также полпред отметил, что надо подумать над развитием острова Русский более комплексно, вместе с главой Приморья это обсуждается.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
Возобновление автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 04:15
На острове Русский третий день происходят аварии на электросетях
 
Михаил МишустинДальневосточный федеральный университетЮрий ТрутневРусский (остров)ВладивостокЭкономика
 
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