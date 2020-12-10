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Визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей
Визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей
Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга выставили на торги за 550 тысяч рублей. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:56
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владимир путин
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга выставили на торги за 550 тысяч рублей.На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также контактные данные.Автор объявления рассказала, что в то время "работала в компании у его советника". В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь идет о компании ЗАО "КРОС". Там женщина и получила визитку.Собеседница агентства добавила, что готова сделать скидку максимум 50 тысяч от первоначальной цены.
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владимир путин, санкт-петербург, общество

Визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей

10:56 10.12.2020 (обновлено: 13:31 10.12.2020)
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга выставили на торги за 550 тысяч рублей.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", — говорится в тексте объявления, размещенного на сайте "Авито".

На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также контактные данные.
Автор объявления рассказала, что в то время "работала в компании у его советника". В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь идет о компании ЗАО "КРОС". Там женщина и получила визитку.
Собеседница агентства добавила, что готова сделать скидку максимум 50 тысяч от первоначальной цены.
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