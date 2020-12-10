https://ria.ru/20201210/vizitka-1588553165.html
Визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей
Визитку Путина выставили на продажу за 550 тысяч рублей
Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга выставили на торги за 550 тысяч рублей. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:56
2020-12-10T10:56
2020-12-10T13:31
владимир путин
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга выставили на торги за 550 тысяч рублей.На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также контактные данные.Автор объявления рассказала, что в то время "работала в компании у его советника". В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь идет о компании ЗАО "КРОС". Там женщина и получила визитку.Собеседница агентства добавила, что готова сделать скидку максимум 50 тысяч от первоначальной цены.
https://ria.ru/20170721/1498929519.html
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владимир путин, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Визитку Владимира Путина
времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга
выставили на торги за 550 тысяч рублей.
"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", — говорится в тексте объявления, размещенного на сайте "Авито".
На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также контактные данные.
Автор объявления рассказала, что в то время "работала в компании у его советника". В беседе с РИА Новости она уточнила, что речь идет о компании ЗАО "КРОС". Там женщина и получила визитку.
Собеседница агентства добавила, что готова сделать скидку максимум 50 тысяч от первоначальной цены.