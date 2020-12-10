https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588560770.html

Академик рассказал о третьей фазе клинических исследований "Спутник V"

Академик рассказал о третьей фазе клинических исследований "Спутник V"

Третья фаза клинический испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" находится в стадии успешного завершения в настоящее время, сообщил в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:36

2020-12-10T11:36

2020-12-10T11:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

рамил хабриев

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Третья фаза клинический испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" находится в стадии успешного завершения в настоящее время, сообщил в четверг академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко Рамил Хабриев на Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения с международным участием - 2020."Москва не только город, который дал разработчика этой вакцины ("Спутник V"), но именно в рамках системы здравоохранения Москвы и была запущена третья фаза клинических исследований. Сегодня мы уже находимся в ситуации, когда успешно завершается это исследование и город приступил одним из первых, фактически первым, к массовой вакцинации населения", - сказал Хабриев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-10T11:36 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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