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Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"
Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"
Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:25
2020-12-10T12:08
рамил хабриев
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса.Информацию сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты. "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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рамил хабриев, здоровье - общество, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

11:25 10.12.2020 (обновлено: 12:08 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса.
Информацию сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.
Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.
В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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