https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html
Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"
Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"
Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:25
2020-12-10T11:25
2020-12-10T12:08
рамил хабриев
здоровье - общество
российская академия наук
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса.Информацию сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты. "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамил хабриев, здоровье - общество, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости
. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V
" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса.
Информацию сообщил академик РАН
, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев
на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.
Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.
В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.