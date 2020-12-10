https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:25

2020-12-10T11:25

2020-12-10T12:08

рамил хабриев

здоровье - общество

российская академия наук

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V" подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса.Информацию сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты. "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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