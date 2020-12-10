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В НАТО отрицают договоренность о совместных с Россией учениях
В НАТО отрицают договоренность о совместных с Россией учениях
НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:50
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россия
оана лунгеску
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в ответ на запрос РИА Новости.Ранее в пресс-службе Черноморского флота заявили, что корабли Военно-морских сил впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана."Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году", — заявила Лунгеску.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией о возможных совместных учениях. Представитель главы государства посоветовал журналистам обратиться за комментариями в Минобороны.Последний раз ВМФ России действовал вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд Монарх", отмечали в Черноморском флоте.
https://ria.ru/20201205/nato-1587835680.html
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россия, оана лунгеску, нато, пакистан, севастополь, оон, сша

В НАТО отрицают договоренность о совместных с Россией учениях

20:50 10.12.2020 (обновлено: 21:29 10.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли черноморского флота во время учений
Корабли черноморского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Черноморского флота заявили, что корабли Военно-морских сил впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.
"Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году", — заявила Лунгеску.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией о возможных совместных учениях. Представитель главы государства посоветовал журналистам обратиться за комментариями в Минобороны.
Последний раз ВМФ России действовал вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд Монарх", отмечали в Черноморском флоте.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 18:38
Украина решила дать НАТО больше денег
 
РоссияОана ЛунгескуНАТОПакистанСевастопольООНСША
 
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