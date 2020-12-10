https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588678524.html

В НАТО отрицают договоренность о совместных с Россией учениях

В НАТО отрицают договоренность о совместных с Россией учениях

НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:50

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2020-12-10T21:29

россия

оана лунгеску

нато

пакистан

севастополь

оон

сша

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в ответ на запрос РИА Новости.Ранее в пресс-службе Черноморского флота заявили, что корабли Военно-морских сил впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана."Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году", — заявила Лунгеску.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией о возможных совместных учениях. Представитель главы государства посоветовал журналистам обратиться за комментариями в Минобороны.Последний раз ВМФ России действовал вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд Монарх", отмечали в Черноморском флоте.

https://ria.ru/20201205/nato-1587835680.html

россия

пакистан

севастополь

сша

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россия, оана лунгеску, нато, пакистан, севастополь, оон, сша