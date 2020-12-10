https://ria.ru/20201210/twitter-1588611878.html

Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта в Twitter

Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта в Twitter

Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта, в котором на некоторое время появлялся перепост твита президента США Дональда Трампа о фальсификации... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:36

2020-12-10T15:36

2020-12-10T15:36

хуа чуньин

дональд трамп

мид кнр

китай

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154990/01/1549900130_0:84:2905:1718_1920x0_80_0_0_7f0f225107ec4ff4af38176d11500d13.jpg

ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта, в котором на некоторое время появлялся перепост твита президента США Дональда Трампа о фальсификации голосов на состоявшихся выборах.В среду Трамп написал в Twitter о фальсификации голосов демократами на выборах президента США. Сразу же после этого посольство Китая в США поделилось этой публикацией, однако позже заявило, что ничего не публиковало 9 декабря."Аккаунт посольства Китая в Twitter был взломан сегодня (в среду – ред.) во второй половине дня, и мы осуждаем эти действия. Для уточнения, посольство не делилось никакими публикациями 9 декабря", - говорится в сообщении китайского посольства.Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу прокомментировать инцидент повторила заявление посольства о том, что аккаунт подвергся хакерской атаке.

https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html

https://ria.ru/20201106/vybory-1583337054.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, twitter, в мире