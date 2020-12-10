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Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта в Twitter
Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта в Twitter
Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта, в котором на некоторое время появлялся перепост твита президента США Дональда Трампа о фальсификации... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:36
2020-12-10T15:36
хуа чуньин
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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта, в котором на некоторое время появлялся перепост твита президента США Дональда Трампа о фальсификации голосов на состоявшихся выборах.В среду Трамп написал в Twitter о фальсификации голосов демократами на выборах президента США. Сразу же после этого посольство Китая в США поделилось этой публикацией, однако позже заявило, что ничего не публиковало 9 декабря."Аккаунт посольства Китая в Twitter был взломан сегодня (в среду – ред.) во второй половине дня, и мы осуждаем эти действия. Для уточнения, посольство не делилось никакими публикациями 9 декабря", - говорится в сообщении китайского посольства.Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу прокомментировать инцидент повторила заявление посольства о том, что аккаунт подвергся хакерской атаке.
https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html
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хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, twitter, в мире

Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта в Twitter

15:36 10.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Посольство Китая в США заявило о взломе своего аккаунта, в котором на некоторое время появлялся перепост твита президента США Дональда Трампа о фальсификации голосов на состоявшихся выборах.
В среду Трамп написал в Twitter о фальсификации голосов демократами на выборах президента США. Сразу же после этого посольство Китая в США поделилось этой публикацией, однако позже заявило, что ничего не публиковало 9 декабря.
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"Аккаунт посольства Китая в Twitter был взломан сегодня (в среду – ред.) во второй половине дня, и мы осуждаем эти действия. Для уточнения, посольство не делилось никакими публикациями 9 декабря", - говорится в сообщении китайского посольства.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу прокомментировать инцидент повторила заявление посольства о том, что аккаунт подвергся хакерской атаке.
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