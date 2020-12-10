https://ria.ru/20201210/tseny-1588642563.html

Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар

Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар

Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:53

2020-12-10T17:53

2020-12-10T18:57

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_8847421210fac7ec7e5817e037d87906.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Об этом сообщили источники РИА Новости.Сегодня на площадке Минсельхоза прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.По информации собеседников агентства, представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.Ранее Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию". По его словам, еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна и следовало обратить на нее внимание, однако ответственные за это министерства и ведомства "своевременно не приняли меры" и "пустили на самотек". Премьер напомнил, что в условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо.Позже председатель кабмина провел совещание по ситуации с ценами, на котором попросил подготовить все необходимые нормативно-правовые акты к утру понедельника и лично доложить о проделанной работе.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.

https://ria.ru/20201210/produkty-1588580755.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика