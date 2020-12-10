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Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар
Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар
Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:53
2020-12-10T18:57
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Об этом сообщили источники РИА Новости.Сегодня на площадке Минсельхоза прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.По информации собеседников агентства, представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.Ранее Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию". По его словам, еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна и следовало обратить на нее внимание, однако ответственные за это министерства и ведомства "своевременно не приняли меры" и "пустили на самотек". Премьер напомнил, что в условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо.Позже председатель кабмина провел совещание по ситуации с ценами, на котором попросил подготовить все необходимые нормативно-правовые акты к утру понедельника и лично доложить о проделанной работе.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.
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экономика

Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар

17:53 10.12.2020 (обновлено: 18:57 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Об этом сообщили источники РИА Новости.
Сегодня на площадке Минсельхоза прошло совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.
По информации собеседников агентства, представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию". По его словам, еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна и следовало обратить на нее внимание, однако ответственные за это министерства и ведомства "своевременно не приняли меры" и "пустили на самотек". Премьер напомнил, что в условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо.
Позже председатель кабмина провел совещание по ситуации с ценами, на котором попросил подготовить все необходимые нормативно-правовые акты к утру понедельника и лично доложить о проделанной работе.
"Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети", — сказал Мишустин.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.
Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина Магнит в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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