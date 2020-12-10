https://ria.ru/20201210/tseny-1588620426.html

Члены правительства обсудили с бизнесом стабилизацию цен на продукты

Члены правительства обсудили с бизнесом стабилизацию цен на продукты

Члены правительства и представители бизнеса обсудили в четверг меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщил журналистам представитель первого... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:18

2020-12-10T16:18

2020-12-10T16:18

максим решетников

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Члены правительства и представители бизнеса обсудили в четверг меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова."На площадке Минсельхоза России обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие", - сказал представитель вице-премьера.В совещании приняли участие вице-премьер Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава ФАС Максим Шаскольский, представители Минпромторга, ФНС и Генеральной прокураторы РФ."В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей", - отметил представитель Белоусова.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Премьер Михаил Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее в четверг Мишустин намерен провести совещание по ценам на продукты.

https://ria.ru/20201210/cabinetcritiqueprice-1588594920.html

https://ria.ru/20201210/tseny-1588584907.html

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максим решетников, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), андрей белоусов, экономика