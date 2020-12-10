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Члены правительства обсудили с бизнесом стабилизацию цен на продукты
Члены правительства обсудили с бизнесом стабилизацию цен на продукты
Члены правительства и представители бизнеса обсудили в четверг меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщил журналистам представитель первого... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:18
2020-12-10T16:18
максим решетников
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Члены правительства и представители бизнеса обсудили в четверг меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова."На площадке Минсельхоза России обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие", - сказал представитель вице-премьера.В совещании приняли участие вице-премьер Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава ФАС Максим Шаскольский, представители Минпромторга, ФНС и Генеральной прокураторы РФ."В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей", - отметил представитель Белоусова.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Премьер Михаил Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее в четверг Мишустин намерен провести совещание по ценам на продукты.
https://ria.ru/20201210/cabinetcritiqueprice-1588594920.html
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максим решетников, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), андрей белоусов, экономика

Члены правительства обсудили с бизнесом стабилизацию цен на продукты

16:18 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПродавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина Магнит в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Члены правительства и представители бизнеса обсудили в четверг меры по стабилизации цен на продовольствие, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"На площадке Минсельхоза России обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие", - сказал представитель вице-премьера.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
В совещании приняли участие вице-премьер Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава ФАС Максим Шаскольский, представители Минпромторга, ФНС и Генеральной прокураторы РФ.
"В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей", - отметил представитель Белоусова.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Премьер Михаил Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее в четверг Мишустин намерен провести совещание по ценам на продукты.
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Максим РешетниковДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Андрей БелоусовЭкономика
 
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