https://ria.ru/20201210/tseny-1588577306.html
Мишустин поручил министрам предложить меры по сдерживанию цен на продукты
Мишустин поручил министрам предложить меры по сдерживанию цен на продукты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:56
2020-12-10T12:56
2020-12-10T12:56
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для сдерживания цен на продукты питания.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Премьер в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее сегодня Мишустин намерен лично провести совещание по ценам на продукты.
https://ria.ru/20201210/tseny-1588571120.html
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михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика