https://ria.ru/20201210/tseny-1588574534.html

Мишустин в четверг проведет совещание по ценам на продукты

Мишустин в четверг проведет совещание по ценам на продукты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:42

2020-12-10T12:42

2020-12-10T12:53

дмитрий григоренко

андрей белоусов

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране, потребовал членов кабмина подготовиться и "без воды" доложить о мерах по решению проблемы.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно провести совещание по сдерживанию роста цен на продукты и еженедельно докладывать о ситуации с ценами."Министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить, конечно, к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Прошу первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принять в них участие", - сказал он в ходе совещания правительства."Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам. Моему помощнику, Игорю Юрьевичу Артемьеву, обобщать необходимо всю информацию от министерств и ведомств и, соответственно, готовить еженедельный отчет. Вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко прошу лично контролировать исполнение всех моих поручений по этом вопросам", - добавил он.

https://ria.ru/20201210/tseny-1588571120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий григоренко, андрей белоусов, михаил мишустин, владимир путин, экономика