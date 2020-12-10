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Мишустин в четверг проведет совещание по ценам на продукты
Мишустин в четверг проведет совещание по ценам на продукты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:42
2020-12-10T12:53
дмитрий григоренко
андрей белоусов
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране, потребовал членов кабмина подготовиться и "без воды" доложить о мерах по решению проблемы.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно провести совещание по сдерживанию роста цен на продукты и еженедельно докладывать о ситуации с ценами."Министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить, конечно, к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Прошу первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принять в них участие", - сказал он в ходе совещания правительства."Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам. Моему помощнику, Игорю Юрьевичу Артемьеву, обобщать необходимо всю информацию от министерств и ведомств и, соответственно, готовить еженедельный отчет. Вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко прошу лично контролировать исполнение всех моих поручений по этом вопросам", - добавил он.
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дмитрий григоренко, андрей белоусов, михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин в четверг проведет совещание по ценам на продукты

12:42 10.12.2020 (обновлено: 12:53 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране, потребовал членов кабмина подготовиться и "без воды" доложить о мерах по решению проблемы.

"Коллеги, сегодня в 17.00 я проведу по этим вопросам отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по ее решению", - заявил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно провести совещание по сдерживанию роста цен на продукты и еженедельно докладывать о ситуации с ценами.
"Министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить, конечно, к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу. Прошу первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принять в них участие", - сказал он в ходе совещания правительства.
"Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам. Моему помощнику, Игорю Юрьевичу Артемьеву, обобщать необходимо всю информацию от министерств и ведомств и, соответственно, готовить еженедельный отчет. Вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко прошу лично контролировать исполнение всех моих поручений по этом вопросам", - добавил он.
“Своевременно не приняли меры” – Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Мишустин раскритиковал работу министров из-за роста цен на продукты
 
Дмитрий ГригоренкоАндрей БелоусовМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
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