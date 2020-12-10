https://ria.ru/20201210/tseny-1588571120.html

Мишустин раскритиковал работу министров из-за роста цен на продукты

Мишустин раскритиковал работу министров из-за роста цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию",... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:30

2020-12-10T12:30

2020-12-10T15:00

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию", заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.Еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна и следовало обратить на нее внимание, сказал премьер. Однако, отметил он, ответственные за это министерства и ведомства "своевременно не приняли меры", а некоторые члены кабмина объясняли ситуацию сезонным фактором, не учитывая наращивание экспорта, динамику мировых цен, рост курса и сокращение производства. Он напомнил, что обязанность Минсельхоза — следить за ценами сельхозпроизводителей, субсидиями, экспортными пошлинами и квотами, объемами посевов и производства, поставок на внутренний рынок и за рубеж; Минпромторга — контролировать динамику цен в розничных сетях и их надбавки, а также взаимодействовать с ретейлерами; ФАС должна противодействовать картелям, ведущим к подорожанию товаров. Минэкономразвития, в свою очередь, отвечает за мониторинг цен, статистику и выявление точек роста, а также за определение таможенных пошлин и решения в формате Евразийского экономического союза.Мишустин сообщил, что уже подписал постановление о повышении пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с нового года: это позволит снизить объем продаж в другие страны и сдержать рост цен. Также он попросил министров подготовить предложения по дополнительным мерам. Главе Минсельхоза, вице-премьеру Белоусову, ФАС и Федеральной налоговой службе председатель кабмина поручил оперативно провести совещание с производителями."Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. <...> Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", — добавил он.Премьер также отметил, что сегодня во второй половине дня лично проведет совещание. "Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по ее решению", — подытожил Мишустин.Накануне Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен на базовые продукты. По словам президента, из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.

https://ria.ru/20201210/produkty-1588580755.html

https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588490419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Своевременно не приняли меры” – Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и "упустили ситуацию", заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. 2020-12-10T12:30 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика