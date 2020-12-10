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Ярославская область
Ярославская область
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В Ярославле началась подготовка к строительству волейбольного центра
В Ярославле началась подготовка к строительству волейбольного центра
Подготовительные работы по строительству крупного волейбольного центра начались в Ярославле, специалисты обустраивают площадку, строится временная подъездная... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:26
2020-12-10T16:26
ярославская область
дмитрий миронов
совет федерации рф
владимир путин
николай патрушев
ярославль
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Подготовительные работы по строительству крупного волейбольного центра начались в Ярославле, специалисты обустраивают площадку, строится временная подъездная дорога, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.Волейбольный центр расположится во Фрунзенском районе Ярославля."Создание центра стало возможным благодаря поддержке инициативы региона президентом России Владимиром Путиным и участию президента наблюдательного совета Федерации волейбола Николая Патрушева", – подчеркнул губернатор.Проект предусматривает строительство двух зданий. В основном разместятся игровой зал с трибунами на 6 тысяч мест, тренировочный на 500 зрителей и подготовительно-реабилитационный центр с двумя бассейнами и спа-зоной. Второй корпус предназначен для пляжных видов спорта. В нем будут три площадки, которые смогут трансформироваться в единое поле для проведения соревнований. Благодаря системе подогрева кварцевого песка заниматься в зале можно будет круглогодично."Конечно, в первую очередь планируем использовать новую площадку для тренировок, игр и соревнований. При этом в двух зданиях будут работать и реабилитационный центр, и бассейн, и конференц-залы для проведения форумов и выставок. Это позволит насытить площадку мероприятиями, событиями, создать новую точку притяжения в регионе", - отметил глава региона.По словам зампредседателя областного правительства Максима Авдеева, в универсальном комплексе будут проводиться соревнования не только по волейболу, но и по баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе, боксу и другим видам спорта. "Открытие такой многофункциональной площадки даст новый импульс для развития спорта и привлечения молодежи к здоровому образу жизни, а это приоритеты проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", - приводит слова Авдеева пресс-служба правительства региона.
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дмитрий миронов, совет федерации рф, владимир путин, николай патрушев, ярославль, общество

В Ярославле началась подготовка к строительству волейбольного центра

16:26 10.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Подготовительные работы по строительству крупного волейбольного центра начались в Ярославле, специалисты обустраивают площадку, строится временная подъездная дорога, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Волейбольный центр расположится во Фрунзенском районе Ярославля.

"Приступили к подготовительным работам по возведению основного корпуса волейбольного центра. Уже выполнена геодезия, наладили временное электроснабжение площадки, прокладываем временную подъездную дорогу. Впереди большая работа и важно, чтобы на каждом этапе все мероприятия были выполнены качественно, с учетом современных нормативов", - цитирует слова Миронова пресс-служба областного правительства.

"Создание центра стало возможным благодаря поддержке инициативы региона президентом России Владимиром Путиным и участию президента наблюдательного совета Федерации волейбола Николая Патрушева", – подчеркнул губернатор.
Проект предусматривает строительство двух зданий. В основном разместятся игровой зал с трибунами на 6 тысяч мест, тренировочный на 500 зрителей и подготовительно-реабилитационный центр с двумя бассейнами и спа-зоной. Второй корпус предназначен для пляжных видов спорта. В нем будут три площадки, которые смогут трансформироваться в единое поле для проведения соревнований. Благодаря системе подогрева кварцевого песка заниматься в зале можно будет круглогодично.
"Конечно, в первую очередь планируем использовать новую площадку для тренировок, игр и соревнований. При этом в двух зданиях будут работать и реабилитационный центр, и бассейн, и конференц-залы для проведения форумов и выставок. Это позволит насытить площадку мероприятиями, событиями, создать новую точку притяжения в регионе", - отметил глава региона.
По словам зампредседателя областного правительства Максима Авдеева, в универсальном комплексе будут проводиться соревнования не только по волейболу, но и по баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе, боксу и другим видам спорта. "Открытие такой многофункциональной площадки даст новый импульс для развития спорта и привлечения молодежи к здоровому образу жизни, а это приоритеты проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", - приводит слова Авдеева пресс-служба правительства региона.
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