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Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:13
2020-12-10T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
юрий трутнев
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с коронавирусом."Я дам поручения главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам губернаторов, Минздрава, вроде неплохая. Меня сильно беспокоит разброс", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, статистика везде приводится в средних показателях, и может получиться так, что люди в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных нет.Он отметил, что, если такие проблемы будут выявлены, они будут решаться."У нас есть вопросы, например, связанные с немедленной поставкой большого количества автомобилей скорой помощи. В любом случае, этот процесс идет, машины строятся, передаются регионам, то же самое происходит с компьютерными томографами. Мы учитываем заявки регионов, и по всем направлениям идет работа на то, чтобы все регионы были укомплектованы всеми необходимыми силами и средствами", - сказал Трутнев.Также он отметил, что есть вопросы плановой медпомощи, которая "просела" во время пандемии коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, юрий трутнев, общество

Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО

09:13 10.12.2020 (обновлено: 09:59 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с коронавирусом.
"Я дам поручения главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам губернаторов, Минздрава, вроде неплохая. Меня сильно беспокоит разброс", - сказал Трутнев журналистам.
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По его словам, статистика везде приводится в средних показателях, и может получиться так, что люди в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных нет.
"Я хочу быть уверен, что таких деформаций нет, поэтому все поедут главные федеральные инспекторы, федеральные инспекторы поедут в удаленные территории, и к концу следующей недели я получу доклад", - сказал Трутнев.
Он отметил, что, если такие проблемы будут выявлены, они будут решаться.
"У нас есть вопросы, например, связанные с немедленной поставкой большого количества автомобилей скорой помощи. В любом случае, этот процесс идет, машины строятся, передаются регионам, то же самое происходит с компьютерными томографами. Мы учитываем заявки регионов, и по всем направлениям идет работа на то, чтобы все регионы были укомплектованы всеми необходимыми силами и средствами", - сказал Трутнев.
Также он отметил, что есть вопросы плановой медпомощи, которая "просела" во время пандемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЮрий ТрутневОбщество
 
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