https://ria.ru/20201210/trutnev-1588539383.html

Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО

Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:13

2020-12-10T09:13

2020-12-10T09:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

юрий трутнев

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с коронавирусом."Я дам поручения главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам губернаторов, Минздрава, вроде неплохая. Меня сильно беспокоит разброс", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, статистика везде приводится в средних показателях, и может получиться так, что люди в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных нет.Он отметил, что, если такие проблемы будут выявлены, они будут решаться."У нас есть вопросы, например, связанные с немедленной поставкой большого количества автомобилей скорой помощи. В любом случае, этот процесс идет, машины строятся, передаются регионам, то же самое происходит с компьютерными томографами. Мы учитываем заявки регионов, и по всем направлениям идет работа на то, чтобы все регионы были укомплектованы всеми необходимыми силами и средствами", - сказал Трутнев.Также он отметил, что есть вопросы плановой медпомощи, которая "просела" во время пандемии коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201206/vaktsina-1587867004.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, юрий трутнев, общество