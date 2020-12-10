https://ria.ru/20201210/trutnev-1588539383.html
Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:13
2020-12-10T09:13
2020-12-10T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
юрий трутнев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с коронавирусом."Я дам поручения главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам губернаторов, Минздрава, вроде неплохая. Меня сильно беспокоит разброс", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, статистика везде приводится в средних показателях, и может получиться так, что люди в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных нет.Он отметил, что, если такие проблемы будут выявлены, они будут решаться."У нас есть вопросы, например, связанные с немедленной поставкой большого количества автомобилей скорой помощи. В любом случае, этот процесс идет, машины строятся, передаются регионам, то же самое происходит с компьютерными томографами. Мы учитываем заявки регионов, и по всем направлениям идет работа на то, чтобы все регионы были укомплектованы всеми необходимыми силами и средствами", - сказал Трутнев.Также он отметил, что есть вопросы плановой медпомощи, которая "просела" во время пандемии коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201206/vaktsina-1587867004.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_55b6715fe0fbc6c71e6e1b30d9ef72b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, юрий трутнев, общество
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
поручит главным федеральным инспекторам выехать в труднодоступные районы для проверки ситуации с коронавирусом.
"Я дам поручения главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам губернаторов, Минздрава, вроде неплохая. Меня сильно беспокоит разброс", - сказал Трутнев журналистам.
По его словам, статистика везде приводится в средних показателях, и может получиться так, что люди в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных нет.
"Я хочу быть уверен, что таких деформаций нет, поэтому все поедут главные федеральные инспекторы, федеральные инспекторы поедут в удаленные территории, и к концу следующей недели я получу доклад", - сказал Трутнев.
Он отметил, что, если такие проблемы будут выявлены, они будут решаться.
"У нас есть вопросы, например, связанные с немедленной поставкой большого количества автомобилей скорой помощи. В любом случае, этот процесс идет, машины строятся, передаются регионам, то же самое происходит с компьютерными томографами. Мы учитываем заявки регионов, и по всем направлениям идет работа на то, чтобы все регионы были укомплектованы всеми необходимыми силами и средствами", - сказал Трутнев.
Также он отметил, что есть вопросы плановой медпомощи, которая "просела" во время пандемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф