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Правительство и МЧС проанализируют ликвидацию ЧС в Приморье
Правительство и МЧС проанализируют ликвидацию ЧС в Приморье
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что правительство РФ, МЧС и власти Приморья проведут анализ устранения последствий ледяного... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:44
2020-12-10T04:44
последствия непогоды в приморье
тихоокеанский флот вмф россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий трутнев
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что правительство РФ, МЧС и власти Приморья проведут анализ устранения последствий ледяного циклона в регионе.Он поблагодарил спасателей, военных ТОФ и всех, кто принимал участие в ликвидации ЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
https://ria.ru/20201210/primore-1588528428.html
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последствия непогоды в приморье, тихоокеанский флот вмф россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, владивосток, приморский край

Правительство и МЧС проанализируют ликвидацию ЧС в Приморье

04:44 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что правительство РФ, МЧС и власти Приморья проведут анализ устранения последствий ледяного циклона в регионе.
"Устранение проблем растянулось по разным территориям от 3-4 суток до 12. Правительство РФ совместно с МЧС, с руководством региона с Минвостокразития проведёт дательный анализ работы, прежде всего, с той точки зрения, что можно было сделать быстрее, чтоб люди как можно меньше сталкивались с проблемами. Есть точно, что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи, это можно делать быстрее. Но люди работали по ликвидации последствий ЧС самоотверженно", - сказал Трутнев во Владивостоке на совете при полпреде президента.
Он поблагодарил спасателей, военных ТОФ и всех, кто принимал участие в ликвидации ЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
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Последствия непогоды в ПриморьеТихоокеанский флот ВМФ РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий ТрутневВладивостокПриморский край
 
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