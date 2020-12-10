Правительство и МЧС проанализируют ликвидацию ЧС в Приморье
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что правительство РФ, МЧС и власти Приморья проведут анализ устранения последствий ледяного циклона в регионе.
"Устранение проблем растянулось по разным территориям от 3-4 суток до 12. Правительство РФ совместно с МЧС, с руководством региона с Минвостокразития проведёт дательный анализ работы, прежде всего, с той точки зрения, что можно было сделать быстрее, чтоб люди как можно меньше сталкивались с проблемами. Есть точно, что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи, это можно делать быстрее. Но люди работали по ликвидации последствий ЧС самоотверженно", - сказал Трутнев во Владивостоке на совете при полпреде президента.
Он поблагодарил спасателей, военных ТОФ и всех, кто принимал участие в ликвидации ЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.