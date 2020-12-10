Правительство и МЧС проанализируют ликвидацию ЧС в Приморье

"Устранение проблем растянулось по разным территориям от 3-4 суток до 12. Правительство РФ совместно с МЧС, с руководством региона с Минвостокразития проведёт дательный анализ работы, прежде всего, с той точки зрения, что можно было сделать быстрее, чтоб люди как можно меньше сталкивались с проблемами. Есть точно, что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи, это можно делать быстрее. Но люди работали по ликвидации последствий ЧС самоотверженно", - сказал Трутнев во Владивостоке на совете при полпреде президента.