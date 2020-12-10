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Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана
Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана
запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T01:54
2020-12-10T09:37
россия
кашкадарьинская область
аргентина
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
узбекистан
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В четверг в России вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана.Это связано с системными поставками зараженной продукции, надзорное ведомство выражало обеспокоенность этим еще в конце октября. Речь идет о таких вредителях как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.Вчера Россельхознадзор напомнил, что настоятельно рекомендовал Азербайджану усилить контроль, но поступление некачественных товаров продолжилось.Азербайджан — крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172 тысячи тонн (почти 31 процент в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91 тысячу тонн (9,7 процента в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).Российские ритейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана продукцией из других стран. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) указывала, что в условиях временных ограничений сети переориентируют закупки на других поставщиков, и для потребителя этот процесс пройдет незаметно.Но в ближайшее время прекращаются поставки не только из Азербайджана. С 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир, а также из Кашкадарьинской области Узбекистана. Это связано с выявлением карантинных объектов в продукции. С 14 декабря в России ограничивают поставки этих товаров из Армавирской области Армении после с обнаружения в продукции вируса мозаики пепино.При этом Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на российском рынке. По информации министерства, урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 миллионов тонн, а в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд сбора — 1,3 миллиона тонн. В свою очередь необходимые объемы импорта, по оценке министерства, можно обеспечить за счет поставок из других государств.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588474149.html
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588351106.html
россия
кашкадарьинская область
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москва
узбекистан
измир
азербайджан
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россия, кашкадарьинская область, аргентина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, узбекистан, измир, азербайджан, армения, экономика

Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана

01:54 10.12.2020 (обновлено: 09:37 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с помидорами на Дорогомиловском рынке в Москве
Прилавок с помидорами на Дорогомиловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В четверг в России вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана.
Это связано с системными поставками зараженной продукции, надзорное ведомство выражало обеспокоенность этим еще в конце октября. Речь идет о таких вредителях как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.
Вчера Россельхознадзор напомнил, что настоятельно рекомендовал Азербайджану усилить контроль, но поступление некачественных товаров продолжилось.
Азербайджан — крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172 тысячи тонн (почти 31 процент в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.
Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91 тысячу тонн (9,7 процента в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).
Продажа помидоров на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 18:02
Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана
Российские ритейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана продукцией из других стран. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) указывала, что в условиях временных ограничений сети переориентируют закупки на других поставщиков, и для потребителя этот процесс пройдет незаметно.
Но в ближайшее время прекращаются поставки не только из Азербайджана. С 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир, а также из Кашкадарьинской области Узбекистана. Это связано с выявлением карантинных объектов в продукции. С 14 декабря в России ограничивают поставки этих товаров из Армавирской области Армении после с обнаружения в продукции вируса мозаики пепино.
При этом Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на российском рынке. По информации министерства, урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 миллионов тонн, а в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд сбора — 1,3 миллиона тонн. В свою очередь необходимые объемы импорта, по оценке министерства, можно обеспечить за счет поставок из других государств.
Помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 10:43
Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию
 
РоссияКашкадарьинская областьАргентинаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)МоскваУзбекистанИзмирАзербайджанАрменияЭкономика
 
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