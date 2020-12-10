Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана
01:54 10.12.2020 (обновлено: 09:37 10.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с помидорами на Дорогомиловском рынке в Москве
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В четверг в России вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана.
Это связано с системными поставками зараженной продукции, надзорное ведомство выражало обеспокоенность этим еще в конце октября. Речь идет о таких вредителях как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.
Вчера Россельхознадзор напомнил, что настоятельно рекомендовал Азербайджану усилить контроль, но поступление некачественных товаров продолжилось.
Азербайджан — крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172 тысячи тонн (почти 31 процент в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.
Российские ритейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана продукцией из других стран. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) указывала, что в условиях временных ограничений сети переориентируют закупки на других поставщиков, и для потребителя этот процесс пройдет незаметно.
Но в ближайшее время прекращаются поставки не только из Азербайджана. С 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир, а также из Кашкадарьинской области Узбекистана. Это связано с выявлением карантинных объектов в продукции. С 14 декабря в России ограничивают поставки этих товаров из Армавирской области Армении после с обнаружения в продукции вируса мозаики пепино.
При этом Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на российском рынке. По информации министерства, урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 миллионов тонн, а в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд сбора — 1,3 миллиона тонн. В свою очередь необходимые объемы импорта, по оценке министерства, можно обеспечить за счет поставок из других государств.