https://ria.ru/20201210/tomaty-1588525433.html

Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана

Вступил в силу запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана

запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T01:54

2020-12-10T01:54

2020-12-10T09:37

россия

кашкадарьинская область

аргентина

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

москва

узбекистан

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В четверг в России вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана.Это связано с системными поставками зараженной продукции, надзорное ведомство выражало обеспокоенность этим еще в конце октября. Речь идет о таких вредителях как южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.Вчера Россельхознадзор напомнил, что настоятельно рекомендовал Азербайджану усилить контроль, но поступление некачественных товаров продолжилось.Азербайджан — крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172 тысячи тонн (почти 31 процент в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91 тысячу тонн (9,7 процента в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).Российские ритейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана продукцией из других стран. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) указывала, что в условиях временных ограничений сети переориентируют закупки на других поставщиков, и для потребителя этот процесс пройдет незаметно.Но в ближайшее время прекращаются поставки не только из Азербайджана. С 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир, а также из Кашкадарьинской области Узбекистана. Это связано с выявлением карантинных объектов в продукции. С 14 декабря в России ограничивают поставки этих товаров из Армавирской области Армении после с обнаружения в продукции вируса мозаики пепино.При этом Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на российском рынке. По информации министерства, урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 миллионов тонн, а в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд сбора — 1,3 миллиона тонн. В свою очередь необходимые объемы импорта, по оценке министерства, можно обеспечить за счет поставок из других государств.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588474149.html

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588351106.html

россия

кашкадарьинская область

аргентина

москва

узбекистан

измир

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кашкадарьинская область, аргентина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, узбекистан, измир, азербайджан, армения, экономика