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В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов
В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов
Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в "шпионаже". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:43
2020-12-10T22:17
россия
леонид слуцкий
сергей цеков
госдума рф
мид нидерландов
андрей климов
москва
европа
нидерланды
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в "шпионаже". Ранее в голландском МИД сообщили, что двое российских дипломатов якобы занимались "разведывательной деятельностью". Как передает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов, россияне "были офицерами СВР" и "работали под прикрытием". Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, они должны покинуть королевство в течение двух недель."Ответим зеркально"Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Москва зеркально ответит на этот шаг Гааги. По словам Климова, такая практика существует в российской дипломатической традиции.Аналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов похожи на соревнование между европейскими странами."Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов", — сказал парламентарий РИА Новости.Цеков подчеркнул, что Москва обязательно примет ответные меры."Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий", — пояснил он.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что зеркальный ответ Москвы вполне предсказуем, и подчеркнул, что его характер "не должен меняться под обстоятельства". "Провокационный жест"В свою очередь, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Нидерландов провокационным жестом, отметив, что "все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку". По его мнению, все подобные шаги нацелены на дискредитации России. Слуцкий добавил, что все это вынуждает Москву выступать с симметричными ответами. Обвинения в "шпионаже"Российское посольство в Гааге подтвердило, что получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Дипломаты якобы вели "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".При этом в посольстве отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории королевства МИД Нидерландов не предоставил. В дипмиссии пообещали принять ответные меры.
https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html
https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html
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россия, леонид слуцкий, сергей цеков, госдума рф, мид нидерландов, андрей климов, москва, европа, нидерланды, в мире, политика

В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

20:43 10.12.2020 (обновлено: 22:17 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в "шпионаже".
Ранее в голландском МИД сообщили, что двое российских дипломатов якобы занимались "разведывательной деятельностью". Как передает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов, россияне "были офицерами СВР" и "работали под прикрытием". Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, они должны покинуть королевство в течение двух недель.

"Ответим зеркально"

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Москва зеркально ответит на этот шаг Гааги.

"Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же — зеркальным ответом. <...> Это правило всегда работало как часы", — сказал он.

По словам Климова, такая практика существует в российской дипломатической традиции.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в Дании
Аналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов похожи на соревнование между европейскими странами.
"Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов", — сказал парламентарий РИА Новости.
Цеков подчеркнул, что Москва обязательно примет ответные меры.
"Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий", — пояснил он.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что зеркальный ответ Москвы вполне предсказуем, и подчеркнул, что его характер "не должен меняться под обстоятельства".
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 19:50
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах

"Провокационный жест"

В свою очередь, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Нидерландов провокационным жестом, отметив, что "все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку".
"Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год", — сказал депутат.
По его мнению, все подобные шаги нацелены на дискредитации России. Слуцкий добавил, что все это вынуждает Москву выступать с симметричными ответами.

Обвинения в "шпионаже"

Российское посольство в Гааге подтвердило, что получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Дипломаты якобы вели "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".
При этом в посольстве отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории королевства МИД Нидерландов не предоставил. В дипмиссии пообещали принять ответные меры.
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 18:49
МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"
 
РоссияЛеонид СлуцкийСергей ЦековГосдума РФМИД НидерландовАндрей КлимовМоскваЕвропаНидерландыВ миреПолитика
 
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