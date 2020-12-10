https://ria.ru/20201210/thenetherlands-1588677403.html

В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в "шпионаже". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:43

2020-12-10T20:43

2020-12-10T22:17

россия

леонид слуцкий

сергей цеков

госдума рф

мид нидерландов

андрей климов

москва

европа

нидерланды

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в "шпионаже". Ранее в голландском МИД сообщили, что двое российских дипломатов якобы занимались "разведывательной деятельностью". Как передает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов, россияне "были офицерами СВР" и "работали под прикрытием". Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, они должны покинуть королевство в течение двух недель."Ответим зеркально"Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Москва зеркально ответит на этот шаг Гааги. По словам Климова, такая практика существует в российской дипломатической традиции.Аналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов похожи на соревнование между европейскими странами."Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов", — сказал парламентарий РИА Новости.Цеков подчеркнул, что Москва обязательно примет ответные меры."Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий", — пояснил он.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что зеркальный ответ Москвы вполне предсказуем, и подчеркнул, что его характер "не должен меняться под обстоятельства". "Провокационный жест"В свою очередь, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Нидерландов провокационным жестом, отметив, что "все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку". По его мнению, все подобные шаги нацелены на дискредитации России. Слуцкий добавил, что все это вынуждает Москву выступать с симметричными ответами. Обвинения в "шпионаже"Российское посольство в Гааге подтвердило, что получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Дипломаты якобы вели "деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".При этом в посольстве отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории королевства МИД Нидерландов не предоставил. В дипмиссии пообещали принять ответные меры.

https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html

https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html

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