Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html
Татарстан продолжит поддерживать инвесторов
Татарстан продолжит поддерживать инвесторов
Татарстан, несмотря на все сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит поддерживать инвесторов и бизнес-сообщество, заявил президент... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:08
2020-12-10T11:08
республика татарстан
рустам минниханов
германия
турция
нидерланды
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Татарстан, несмотря на все сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит поддерживать инвесторов и бизнес-сообщество, заявил президент республики Рустам Минниханов."Пандемия Covid-19 серьезно сказалась на экономике, однако на сегодняшний день Татарстан научился работать в режиме ограничений. Это стало для нас хорошим испытанием. Беда объединила нас… Несмотря на все сложности, мы будем и впредь поддерживать инвесторов и бизнес. Наше благополучие во многом зависит от вашей деятельности", - сказал Минниханов на заседании клуба инвесторов Татарстана.Он поблагодарил представителей бизнеса за ответственное отношение: в самое сложное время ряд предприятий и организаций активно участвовали в благотворительных мероприятиях, в короткие сроки развернули производство масок и защитных костюмов.Глава Татарстана подчеркнул, что республика всегда уделяла большое внимание поддержке бизнеса, поскольку старалась быть самодостаточной. И сегодня в планах реализация многих новых проектов, которые требуют и новых подходов.За 9 месяцев текущего года объем частных инвестиций в экономику Татарстана составил 336,5 миллиарда рублей. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. В частности, в числе крупных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время, - завод по производству холодильной техники с китайскими инвесторами, завод по переработке молока, проекты производства компонентов цифровых систем и разработки интеллектуальных телематических решений для управления транспортными средствами – с российскими инвесторами.Ранее Минниханов сообщал, что Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. По его словам, инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.
https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html
https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html
германия
турция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_18810e5069f6b4ed3a9079fdf7fd1309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам минниханов, германия, турция, нидерланды, экономика

Татарстан продолжит поддерживать инвесторов

11:08 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Татарстан, несмотря на все сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит поддерживать инвесторов и бизнес-сообщество, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"Пандемия Covid-19 серьезно сказалась на экономике, однако на сегодняшний день Татарстан научился работать в режиме ограничений. Это стало для нас хорошим испытанием. Беда объединила нас… Несмотря на все сложности, мы будем и впредь поддерживать инвесторов и бизнес. Наше благополучие во многом зависит от вашей деятельности", - сказал Минниханов на заседании клуба инвесторов Татарстана.
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 18:18Республика Татарстан
Татарстан привлек около $12 млрд иностранных инвестиций с 2010 года
Он поблагодарил представителей бизнеса за ответственное отношение: в самое сложное время ряд предприятий и организаций активно участвовали в благотворительных мероприятиях, в короткие сроки развернули производство масок и защитных костюмов.
Глава Татарстана подчеркнул, что республика всегда уделяла большое внимание поддержке бизнеса, поскольку старалась быть самодостаточной. И сегодня в планах реализация многих новых проектов, которые требуют и новых подходов.
Вид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль со смотровой площадки в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:00Республика Татарстан
Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма
За 9 месяцев текущего года объем частных инвестиций в экономику Татарстана составил 336,5 миллиарда рублей. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. В частности, в числе крупных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время, - завод по производству холодильной техники с китайскими инвесторами, завод по переработке молока, проекты производства компонентов цифровых систем и разработки интеллектуальных телематических решений для управления транспортными средствами – с российскими инвесторами.
Ранее Минниханов сообщал, что Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. По его словам, инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановГерманияТурцияНидерландыЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
Лента новостейМолния