https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

Татарстан продолжит поддерживать инвесторов

Татарстан продолжит поддерживать инвесторов

Татарстан, несмотря на все сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит поддерживать инвесторов и бизнес-сообщество, заявил президент... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:08

2020-12-10T11:08

2020-12-10T11:08

республика татарстан

рустам минниханов

германия

турция

нидерланды

экономика

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КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Татарстан, несмотря на все сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит поддерживать инвесторов и бизнес-сообщество, заявил президент республики Рустам Минниханов."Пандемия Covid-19 серьезно сказалась на экономике, однако на сегодняшний день Татарстан научился работать в режиме ограничений. Это стало для нас хорошим испытанием. Беда объединила нас… Несмотря на все сложности, мы будем и впредь поддерживать инвесторов и бизнес. Наше благополучие во многом зависит от вашей деятельности", - сказал Минниханов на заседании клуба инвесторов Татарстана.Он поблагодарил представителей бизнеса за ответственное отношение: в самое сложное время ряд предприятий и организаций активно участвовали в благотворительных мероприятиях, в короткие сроки развернули производство масок и защитных костюмов.Глава Татарстана подчеркнул, что республика всегда уделяла большое внимание поддержке бизнеса, поскольку старалась быть самодостаточной. И сегодня в планах реализация многих новых проектов, которые требуют и новых подходов.За 9 месяцев текущего года объем частных инвестиций в экономику Татарстана составил 336,5 миллиарда рублей. Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. В частности, в числе крупных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время, - завод по производству холодильной техники с китайскими инвесторами, завод по переработке молока, проекты производства компонентов цифровых систем и разработки интеллектуальных телематических решений для управления транспортными средствами – с российскими инвесторами.Ранее Минниханов сообщал, что Татарстан с 2010 года привлёк около 12 миллиардов долларов иностранных инвестиций. По его словам, инвестиционной деятельности Татарстан уделяет большое внимание. Совершенствуется инвестиционная инфраструктура, развиваются государственные инвестиционные институты, разработаны меры поддержки инвесторов.

https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html

https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html

германия

турция

нидерланды

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рустам минниханов, германия, турция, нидерланды, экономика