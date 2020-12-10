https://ria.ru/20201210/tailand-1588560553.html

Активисты в Таиланде призвали отменить статью УК об оскорблении монархии

Активисты в Таиланде призвали отменить статью УК об оскорблении монархии

Таиландские студенческие активисты, руководители антиправительственного протестного движения, объявили в четверг, в День конституции Таиланда, о начале первой в РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:35

2020-12-10T11:35

2020-12-10T11:55

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БАНГКОК, 10 дек – РИА Новости. Таиландские студенческие активисты, руководители антиправительственного протестного движения, объявили в четверг, в День конституции Таиланда, о начале первой в истории страны общественной кампании за отмену статьи 112 уголовного кодекса Таиланда, которая наказывает оскорбление монархии тюремным сроком до 15 лет.Об этом заявили лидеры студенческих протестов, на которых заведены дела по 112 статье, на пресс-конференции у Монумента героям студенческой революции 1973 года, который находится недалеко от Монумента Демократии в исторической части Бангкока."Сегодняшним мероприятием, семинаром за отмену 112 статьи, мы начинаем кампанию за ее исключение из уголовного кодекса Таиланда", - заявил журналистам студент Тхаммасатского университета и один из главных лидеров протестов 2020 года Парит Сиварак по прозвищу "Пингвин"."Сегодня мы запускаем интернет-сайт "Отменить 112 статью", который, как мы надеемся, привлечет массовое внимание к этому вопросу, и станет платформой, на которой возникнет открытое и массовое его обсуждение", - заявил он.На пресс-конференции также выступили еще восемь студенческих активистов из 25, обвиненных в настоящее время за действия, совершенные в ходе мирных антиправительственных протестов, в преступлениях, предусмотренных статьей 112 УК Таиланда: оскорблении короля или членов королевской семьи. Некоторым из них предъявлено больше одного обвинения по этой статье: Парит Сиварак обвиняется по 8 эпизодам "оскорбления величия", его 22-летняя коллега по руководству протестным движением, студентка Тхаммасатского университета и лидер протестного "Тхаммасатского альянса" Панасая Ситтхичираваттханакун – по 4 эпизодам.В тот же день группа активистов подготовила петицию о 112 статье УК Таиланда для передачи в штаб-квартиру Экономической и Социальной Комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО ООН), расположенную в Бангкоке. При передаче петиции, в которой лидеры таиландских протестов просят ООН об оказании давления на правительство Таиланда с целью отмены 112 статьи УК, которая, по их мнению, нарушает права человека, будут присутствовать несколько сотен демонстрантов, которые пришли к зданию ООН, чтобы поддержать своих товарищей. Участников демонстрации встретил отряд полицейского спецназа с пластиковыми щитами и ряды колючей проволоки, которыми перекрыты подходы к зданию. При попытке охранников протеста разобрать баррикаду из колючей проволоки, полицейские перешли в наступление и рассеяли группу охранников, не трогая основную массу демонстрантов. Затем нескольким представителям протестующих было разрешено войти в здание ООН для передачи петиции.Статья 112 (Lese Majeste, оскорбление величия) была включена в уголовный кодекс Таиланда с его первого издания в 1908 году, сохранилась в Кодексе 1934 года, и содержится в ныне действующем кодексе 1956 года. По ныне действующей статье оскорбление царствующего короля, королевы, престолонаследника, а также регента словом или действием карается тюремным заключением сроком до 15 лет за каждый эпизод оскорбления. В предыдущих двух изданиях УК Таиланда преступления, предусмотренные статьей об оскорблении величия, карались тюремными сроками до 20 и 18 лет соответственно.Молодежные протесты, к которым часто присоединяются оппозиционеры более старшего возраста, проходят в Таиланде с декабря прошлого года. Активизировавшись в июле после трех с половиной месяцев ограничительных мер и самоизоляции, протестное движение усилилось, собирая на улицах в отдельные дни до 80-100 тысяч человек.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства под его же руководством, правившего в стране в 2014 – 2019 годах, смены конституции страны и реформы таиландской монархии, которая обеспечит "возвращение института монархии в рамки конституции".

https://ria.ru/20201118/tailand-1585208512.html

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прают чан-оча, бангкок, оон, таиланд, в мире