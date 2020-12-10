https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588587875.html

Мэр Степанакерта заявил, что жилья для расселения беженцев хватает

Мэр Степанакерта заявил, что жилья для расселения беженцев хватает

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт не испытывает дефицита жилья для расселения беженцев из других районов НКР после недавнего... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:38

2020-12-10T13:38

2020-12-10T13:38

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 10 дек – РИА Новости. Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт не испытывает дефицита жилья для расселения беженцев из других районов НКР после недавнего вооруженного конфликта в регионе, заявил РИА Новости мэр города Давид Саркисян."Да, жилья на всех хватает. Есть достаточно зданий, куда мы расселяем беженцев, параллельно мы строим новые высотные дома, квартиры. Наш президент отдал приказ, чтобы эта работа велась днем и ночью, чтобы люди могли в комфорте жить. Есть и общежития, их мы тоже ремонтируем", - сказал Саркисян.Он подтвердил, что "все, что власти могут сделать для своего народа, делается".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588583938.html

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, степанакерт, азербайджан, армения, в мире