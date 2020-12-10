https://ria.ru/20201210/sharakois-1588554332.html

Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix

Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix

Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:51

2020-12-10T14:51

2020-12-10T14:51

дмитрий шаракоис

коронавирус covid-19

netflix

великобритания

мадрид (город)

испания

шоубиз

новости культуры

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что наконец-то нашел в другой стране работу по профессии. Ранее он сообщил, что после переезда первое время работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни. Шаракоис не собирался окончательно забрасывать карьеру, поэтому параллельно отправлял свое резюме во все актерские агентства Великобритании. В результате из 95 агентств ему ответило три.Первые съемки прошли в Мадриде (Испания) — до пандемии коронавируса. Там актер снялся в рекламе одного напитка для ЕВРО-2020. Однако позже чемпионат перенесли по понятной причине. Сейчас Шаракоис не знает, когда выйдет этот ролик. Уже в августе он получил работу на Netflix — озвучил персонажа в боевике. На стриминговой платформе как раз искали русского актера, который говорит на английском. "Было интересно, конечно", — подчеркнул Шаракоис.В скором времени звезду "Интернов" ждут съемки в Шотландии. Что это будет за проект — актер не сообщил.

https://ria.ru/20200812/1575700478.html

великобритания

мадрид (город)

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дмитрий шаракоис, коронавирус covid-19, netflix, великобритания, мадрид (город), испания, новости культуры, знаменитости, звезды