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https://ria.ru/20201210/sharakois-1588554332.html
Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix
Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix
Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:51
2020-12-10T14:51
дмитрий шаракоис
коронавирус covid-19
netflix
великобритания
мадрид (город)
испания
шоубиз
новости культуры
знаменитости
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что наконец-то нашел в другой стране работу по профессии. Ранее он сообщил, что после переезда первое время работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни. Шаракоис не собирался окончательно забрасывать карьеру, поэтому параллельно отправлял свое резюме во все актерские агентства Великобритании. В результате из 95 агентств ему ответило три.Первые съемки прошли в Мадриде (Испания) — до пандемии коронавируса. Там актер снялся в рекламе одного напитка для ЕВРО-2020. Однако позже чемпионат перенесли по понятной причине. Сейчас Шаракоис не знает, когда выйдет этот ролик. Уже в августе он получил работу на Netflix — озвучил персонажа в боевике. На стриминговой платформе как раз искали русского актера, который говорит на английском. "Было интересно, конечно", — подчеркнул Шаракоис.В скором времени звезду "Интернов" ждут съемки в Шотландии. Что это будет за проект — актер не сообщил.
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дмитрий шаракоис, коронавирус covid-19, netflix, великобритания, мадрид (город), испания, новости культуры, знаменитости, звезды

Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix

14:51 10.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Шаракоис
Актер Дмитрий Шаракоис - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что наконец-то нашел в другой стране работу по профессии.
Ранее он сообщил, что после переезда первое время работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни. Шаракоис не собирался окончательно забрасывать карьеру, поэтому параллельно отправлял свое резюме во все актерские агентства Великобритании. В результате из 95 агентств ему ответило три.

"В одном агентстве сразу заявили, что готовы заключить со мной эксклюзивный контракт. Я согласился, так как они проявили активность, — вспоминал Дмитрий Шаракоис. — Они отправили меня на кастинг, и на первом же я получил утверждение. Это случилось в феврале этого года".

Первые съемки прошли в Мадриде (Испания) — до пандемии коронавируса. Там актер снялся в рекламе одного напитка для ЕВРО-2020. Однако позже чемпионат перенесли по понятной причине. Сейчас Шаракоис не знает, когда выйдет этот ролик.
Уже в августе он получил работу на Netflix — озвучил персонажа в боевике. На стриминговой платформе как раз искали русского актера, который говорит на английском. "Было интересно, конечно", — подчеркнул Шаракоис.
В скором времени звезду "Интернов" ждут съемки в Шотландии. Что это будет за проект — актер не сообщил.
Актер Дмитрий Шаракоис - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ШоубизДмитрий ШаракоисКоронавирус COVID-19NetflixВеликобританияМадрид (город)ИспанияНовости культурыЗнаменитостизвезды
 
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