Уехавший в Великобританию актер из "Интернов" нашел работу на Netflix
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уехавший в Великобританию российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал на своем YouTube-канале, что наконец-то нашел в другой стране работу по профессии.
Ранее он сообщил, что после переезда первое время работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни. Шаракоис не собирался окончательно забрасывать карьеру, поэтому параллельно отправлял свое резюме во все актерские агентства Великобритании. В результате из 95 агентств ему ответило три.
"В одном агентстве сразу заявили, что готовы заключить со мной эксклюзивный контракт. Я согласился, так как они проявили активность, — вспоминал Дмитрий Шаракоис. — Они отправили меня на кастинг, и на первом же я получил утверждение. Это случилось в феврале этого года".
Первые съемки прошли в Мадриде (Испания) — до пандемии коронавируса. Там актер снялся в рекламе одного напитка для ЕВРО-2020. Однако позже чемпионат перенесли по понятной причине. Сейчас Шаракоис не знает, когда выйдет этот ролик.
Уже в августе он получил работу на Netflix — озвучил персонажа в боевике. На стриминговой платформе как раз искали русского актера, который говорит на английском. "Было интересно, конечно", — подчеркнул Шаракоис.
В скором времени звезду "Интернов" ждут съемки в Шотландии. Что это будет за проект — актер не сообщил.