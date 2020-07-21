https://ria.ru/20200721/1574650734.html
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Актер из сериала "Интерны" Дмитрий Шаракоис ушел из кинематографа и переехал в Лондон, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:15
2020-07-21T14:15
культура
дмитрий шаракоис
лондон
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https://ria.ru/20200531/1572235370.html
Aptypuyc
Не зря Badcomedian про него говорил: что в каждом новом фильме он играет Левина. Нет у него актёрского таланта, как такового.
51
Костя Филин
А кому они там нужны.
50
17
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648635_0:199:3077:1930_1400x0_80_0_0_3b67f2e65862b316c39378796b8eb003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шаракоис, лондон