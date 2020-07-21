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Культура
https://ria.ru/20200721/1574650734.html
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Актер из сериала "Интерны" Дмитрий Шаракоис ушел из кинематографа и переехал в Лондон, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:15
культура
дмитрий шаракоис
лондон
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https://ria.ru/20200531/1572235370.html
Не зря Badcomedian про него говорил: что в каждом новом фильме он играет Левина. Нет у него актёрского таланта, как такового.
51
А кому они там нужны.
50
17
лондон
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574648635_0:199:3077:1930_1400x0_80_0_0_3b67f2e65862b316c39378796b8eb003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий шаракоис, лондон

Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом

14:15 21.07.2020
41863
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Шаракоис
Актер Дмитрий Шаракоис
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Актер из сериала "Интерны" Дмитрий Шаракоис ушел из кинематографа и переехал в Лондон, сообщает Teleprogramma.pro.
По данным портала, первое время актер работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
Шаракоис рассказал, что не собирается окончательно забрасывать актерскую карьеру. Периодически он возвращается в Москву для участия в пробах на новые роли в кино и спектаклях.
Как признался артист, из "Интернов" он ушел из-за страха стать заложником одного амплуа.
Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "9 рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны".
Игорь Богомазов
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88336311814114
Обсудить 17
КультураДмитрий ШаракоисЛондон
Популярные комментарии
Не зря Badcomedian про него говорил: что в каждом новом фильме он играет Левина. Нет у него актёрского таланта, как такового.
21 июля, 17:41
Aptypuyc
4401006
А кому они там нужны.
21 июля, 16:25
КФКостя Филин
4430003
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