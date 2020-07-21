Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом

По данным портала, первое время актер работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.

Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "9 рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны".