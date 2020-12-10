https://ria.ru/20201210/serialy-1588694203.html

Названы лучшие сериалы года

Названы лучшие сериалы года

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T23:53

2020-12-10T23:53

2020-12-10T23:56

netflix

хаффингтон пост

маргарет тэтчер

сша

бруклин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года.Автор рейтинга уточнил, что не включил в список документальные фильмы или шоу для детей и подростков.Кроме того, рассматривались только те серии, которые были выпущены в этом году. Предыдущие сезоны не учитывались.1. "Ход королевы"Эта драма основана на одноименном романе 1983 года. Действие разворачивается в середине 20-го века. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. Она борется с различными пристрастиями и преодолевает семейные проблемы, пытаясь в то же самое время стать одной из лучших шахматисток в мире."Ход королевы" оказался фаворитом года как среди критиков, так и среди зрителей. Кроме того, он сохранял высокую популярность на протяжении всего года.2. "Полуночное Евангелие"Эта анимированная экзистенциальная комедия была создана Пендлтоном Уордом. Сюжет безумный: своего рода журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.Этот симулятор позволяет главному герою создать гибрид журналистики и исследований, а также понять, что значит быть живым для различных существ.3. "Неортодоксальная"Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине. Ее муж приезжает, чтобы найти ее. Девушка должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться обратно к прежней жизни.4. "Конь БоДжек"Сюжет мультипликационного сериала разворачивается вокруг коня по имени БоДжек. Финальный сезон дебютировал в двух частях в конце 2019 и начале 2020 года.Боджеку пришлось бороться со своим ужасным поведением и встать на путь личностного роста. Шоу по-прежнему представляет собой анимационную комедию, но последние серии сочетают в себе красочную анимацию и "глупый каламбур" с поиском ответов на несколько самых важных вопросов жизни.5. "Корона"Эта биографическая драма посвящена личной жизни членов британской королевской семьи. Четвертый сезон повествует о королеве Елизавете II и периоде прихода к власти премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также о леди Диане Спенсер.

https://ria.ru/20201207/korona-1587974059.html

https://ria.ru/20201210/kluni-1588563550.html

https://ria.ru/20201130/balet-1586662351.html

сша

бруклин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, хаффингтон пост, маргарет тэтчер, сша, бруклин