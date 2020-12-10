https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html

Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе

Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T00:55

2020-12-10T00:55

2020-12-10T11:35

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий России в космосе.Ранее Рэтклифф заявил, что Вашингтон считает деятельность Москвы в космическом пространстве "безответственным поведением", которое якобы угрожает американским интересам и "создает потенциально опасную ситуацию".Также он прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального космического совета. Пенс заявил, что Вашингтон "лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина". Он также отметил, что "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие". Глава "Роскосмоса" посчитал эти слова "очень странной реакцией" на запуск Россией ракет.В среду вооруженные силы России запустили баллистические ракеты "Ярс" и "Синева" по полигону Кура, а также несколько крылатых ракет по полигону Пембой в ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html

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