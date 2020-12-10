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Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T00:55
2020-12-10T11:35
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий России в космосе.Ранее Рэтклифф заявил, что Вашингтон считает деятельность Москвы в космическом пространстве "безответственным поведением", которое якобы угрожает американским интересам и "создает потенциально опасную ситуацию".Также он прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального космического совета. Пенс заявил, что Вашингтон "лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина". Он также отметил, что "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие". Глава "Роскосмоса" посчитал эти слова "очень странной реакцией" на запуск Россией ракет.В среду вооруженные силы России запустили баллистические ракеты "Ярс" и "Синева" по полигону Кура, а также несколько крылатых ракет по полигону Пембой в ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.
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россия, вашингтон (город), майк пенс, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин, москва, пекин, сша, twitter, в мире

Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе

00:55 10.12.2020 (обновлено: 11:35 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий России в космосе.
Ранее Рэтклифф заявил, что Вашингтон считает деятельность Москвы в космическом пространстве "безответственным поведением", которое якобы угрожает американским интересам и "создает потенциально опасную ситуацию".

"Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...", — пошутил Рогозин в Twitter.

Также он прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального космического совета. Пенс заявил, что Вашингтон "лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина". Он также отметил, что "Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие". Глава "Роскосмоса" посчитал эти слова "очень странной реакцией" на запуск Россией ракет.
В среду вооруженные силы России запустили баллистические ракеты "Ярс" и "Синева" по полигону Кура, а также несколько крылатых ракет по полигону Пембой в ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.
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РоссияВашингтон (город)Майк ПенсРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинМоскваПекинСШАTwitterВ мире
 
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