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https://ria.ru/20201210/reu-1588444296.html
Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
Рецепты сластей, которые помогут сохранить здоровье, работоспособность и бодрость разработали ученые Российского экономического университета имени Г. В... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:00
2020-12-10T09:00
общество
риа наука
сладости
университетская наука
навигатор абитуриента
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Рецепты сластей, которые помогут сохранить здоровье, работоспособность и бодрость разработали ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Среди "правильных" кондитерских изделий - шоколад, кексы, вафли и пряники с повышенной пищевой ценностью. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Разработанные кондитерские изделия не просто вкусные, но и полезные: они помогают организму защищаться от агрессивных свободных радикалов, позволяют сбалансировать витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными потребностями организма, отмечают эксперты.По словам ученых, сласти сложно перевести в разряд обогащенных продуктов, поскольку они являются высококалорийными. Однако специалистам удалось повысить пищевую ценность, добавив в состав белки растительного и животного происхождения и биологически активные вещества. При этом удалось сохранить традиционно привлекательный вкус.По словам ученых, разработанные ими десерты можно готовить на любом производстве. Кроме того, все новые сырьевые компоненты можно отыскать внутри страны и заменить ими импортные ингредиенты."В данном составе использовано нетрадиционное растительное сырье российских производителей, а именно: высокобелковая подсолнечная мука и порошок из сублимированных проростков расторопши", – рассказала Ткешелашвили.Она также отметила, что раньше эти компоненты не использовались в подобном сочетании при изготовлении шоколада и других продуктов. При этом цена на новые ингредиенты сопоставима с ценой на сахар, что положительно влияет на конечную стоимость продукта. Кроме того, новые ингредиенты богаты полезными аминокислотами и силимарином с гепатопротекторным свойствами, который оказывает положительное влияние на работу печени и организма."Полученный шоколад обладает повышенной пищевой ценностью за счет содержания белка с полным набором незаменимых аминокислот и микронутриента с гепатопротекторным свойствами. Смоделированный состав придает шоколаду устойчивость к процессу "поседения", на нем не образуется белый налет, отпугивающий покупателей", – объяснила Ткешелашвили.По словам ученых, разработанные рецепты полезных десертов будут интересны не только производителям кондитерских изделий в России, но и в других странах.
https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html
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общество, сладости, университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова

Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия

09:00 10.12.2020
 
© Depositphotos / studioMШоколадный торт
Шоколадный торт - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / studioM
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Рецепты сластей, которые помогут сохранить здоровье, работоспособность и бодрость разработали ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Среди "правильных" кондитерских изделий - шоколад, кексы, вафли и пряники с повышенной пищевой ценностью. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Разработанные кондитерские изделия не просто вкусные, но и полезные: они помогают организму защищаться от агрессивных свободных радикалов, позволяют сбалансировать витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными потребностями организма, отмечают эксперты.
По словам ученых, сласти сложно перевести в разряд обогащенных продуктов, поскольку они являются высококалорийными. Однако специалистам удалось повысить пищевую ценность, добавив в состав белки растительного и животного происхождения и биологически активные вещества. При этом удалось сохранить традиционно привлекательный вкус.

"Мы смоделировали из двух белковых компонентов составы смесей, которые наиболее близки по содержанию незаменимых аминокислот к "идеальному" белку. Такие компоненты способствуют лучшему перевариванию, всасыванию и усвоению белка. Конечное содержание полезных веществ в изделиях соответствует необходимой суточной дозе потребления", – прокомментировала заместитель директора НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Г. В. Плеханова Манана Ткешелашвили.

По словам ученых, разработанные ими десерты можно готовить на любом производстве. Кроме того, все новые сырьевые компоненты можно отыскать внутри страны и заменить ими импортные ингредиенты.
"В данном составе использовано нетрадиционное растительное сырье российских производителей, а именно: высокобелковая подсолнечная мука и порошок из сублимированных проростков расторопши", – рассказала Ткешелашвили.
Она также отметила, что раньше эти компоненты не использовались в подобном сочетании при изготовлении шоколада и других продуктов. При этом цена на новые ингредиенты сопоставима с ценой на сахар, что положительно влияет на конечную стоимость продукта. Кроме того, новые ингредиенты богаты полезными аминокислотами и силимарином с гепатопротекторным свойствами, который оказывает положительное влияние на работу печени и организма.
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"Полученный шоколад обладает повышенной пищевой ценностью за счет содержания белка с полным набором незаменимых аминокислот и микронутриента с гепатопротекторным свойствами. Смоделированный состав придает шоколаду устойчивость к процессу "поседения", на нем не образуется белый налет, отпугивающий покупателей", – объяснила Ткешелашвили.
По словам ученых, разработанные рецепты полезных десертов будут интересны не только производителям кондитерских изделий в России, но и в других странах.
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РИА НаукаОбществоСладостиУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
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