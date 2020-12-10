https://ria.ru/20201210/reu-1588444296.html

Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия

Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия

Рецепты сластей, которые помогут сохранить здоровье, работоспособность и бодрость разработали ученые Российского экономического университета имени Г. В... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:00

2020-12-10T09:00

2020-12-10T09:00

общество

риа наука

сладости

университетская наука

навигатор абитуриента

рэу имени г. в. плеханова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572832421_0:935:2048:2086_1920x0_80_0_0_0393449940c658b2147e93a8d755ae26.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Рецепты сластей, которые помогут сохранить здоровье, работоспособность и бодрость разработали ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Среди "правильных" кондитерских изделий - шоколад, кексы, вафли и пряники с повышенной пищевой ценностью. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Разработанные кондитерские изделия не просто вкусные, но и полезные: они помогают организму защищаться от агрессивных свободных радикалов, позволяют сбалансировать витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными потребностями организма, отмечают эксперты.По словам ученых, сласти сложно перевести в разряд обогащенных продуктов, поскольку они являются высококалорийными. Однако специалистам удалось повысить пищевую ценность, добавив в состав белки растительного и животного происхождения и биологически активные вещества. При этом удалось сохранить традиционно привлекательный вкус.По словам ученых, разработанные ими десерты можно готовить на любом производстве. Кроме того, все новые сырьевые компоненты можно отыскать внутри страны и заменить ими импортные ингредиенты."В данном составе использовано нетрадиционное растительное сырье российских производителей, а именно: высокобелковая подсолнечная мука и порошок из сублимированных проростков расторопши", – рассказала Ткешелашвили.Она также отметила, что раньше эти компоненты не использовались в подобном сочетании при изготовлении шоколада и других продуктов. При этом цена на новые ингредиенты сопоставима с ценой на сахар, что положительно влияет на конечную стоимость продукта. Кроме того, новые ингредиенты богаты полезными аминокислотами и силимарином с гепатопротекторным свойствами, который оказывает положительное влияние на работу печени и организма."Полученный шоколад обладает повышенной пищевой ценностью за счет содержания белка с полным набором незаменимых аминокислот и микронутриента с гепатопротекторным свойствами. Смоделированный состав придает шоколаду устойчивость к процессу "поседения", на нем не образуется белый налет, отпугивающий покупателей", – объяснила Ткешелашвили.По словам ученых, разработанные рецепты полезных десертов будут интересны не только производителям кондитерских изделий в России, но и в других странах.

https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html

https://ria.ru/20201119/sfu-1584872288.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сладости, университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова