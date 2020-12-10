https://ria.ru/20201210/putin-1588572858.html

Путин примет участие в Высшем Евразийском экономическом совете

Путин примет участие в Высшем Евразийском экономическом совете

Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате, лидеры обсудят COVID-19 и... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:36

2020-12-10T12:36

2020-12-10T12:40

евразийский экономический союз

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате, лидеры обсудят COVID-19 и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, принять решения для дальнейшего расширения функционирования единого союзного рынка.

https://ria.ru/20201204/kurs-1587643339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, общество