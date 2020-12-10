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Путин примет участие в Высшем Евразийском экономическом совете
Путин примет участие в Высшем Евразийском экономическом совете
Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате, лидеры обсудят COVID-19 и... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:36
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евразийский экономический союз
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате, лидеры обсудят COVID-19 и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, принять решения для дальнейшего расширения функционирования единого союзного рынка.
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евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин примет участие в Высшем Евразийском экономическом совете

12:36 10.12.2020 (обновлено: 12:40 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате, лидеры обсудят COVID-19 и интеграцию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры также обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, принять решения для дальнейшего расширения функционирования единого союзного рынка.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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