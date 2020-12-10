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Горожане в перьях: как ухаживать за обитателями московских парков зимой
Горожане в перьях: как ухаживать за обитателями московских парков зимой
Традиционно в преддверии зимы многие птицы улетают на юг, но при этом немало пернатых остается в городах, а какие-то птицы, напротив, прилетают сюда на зимовку. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:00
2020-12-10T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
городское хозяйство москвы
новая москва
москва
общество
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Традиционно в преддверии зимы многие птицы улетают на юг, но при этом немало пернатых остается в городах, а какие-то птицы, напротив, прилетают сюда на зимовку. Также в столичных парках переживать холода будут животные, которые не погружаются в спячку. Каких "маленьких соседей" можно встретить в черте города, читайте в материале РИА Новости.Зима пернатыхНа природных территориях Москвы зимой можно встретить множество видов птиц. Вероятность такой встречи выше в больших парках, например, в "Битцевском лесу" или "Измайлово". Помимо хорошо знакомых всем снегирей и поползней, зимой здесь можно увидеть соек, пищух и чижей. Особенно заметными из-за контрастного окраса в холодное время года становятся дятлы. В Москве водится несколько видов этих птиц. Чаще наблюдаются большие и малые пестрые дятлы, а реже – белоспинный и черный. Впрочем, такое разнообразие вовсе не означает, что пернатые будут "сопровождать" вас на протяжении всей прогулки. Все-таки птицы предпочитают держаться в отдаленных частях парка, куда редко заходит человек, отмечают в департаменте природопользования Москвы.Более простой способ посмотреть на птиц – наблюдать за ними у кормушек и маленьких домиков, которые ежегодно устанавливаются в московских парках.Здесь можно увидеть больших синиц и лазоревок, а также буроголовых гаичек и поползней. С середины зимы, а иногда и раньше, в Москву из северных регионов прилетают свиристели, говорят в "Мосприроде". Также в холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года благодаря хорошему обмену веществ и высокой температуре тела. А если прибавить к этому постоянный доступ к корму, то пережить зиму им удается довольно легко.Спящий режимПро зимнюю спячку медведей знают все. То же самое касается и других диких млекопитающих, пусть и размером поменьше. В московских парках засыпают орешниковые сони, ежи. А на территории новой Москвы в спящий режим переходят барсуки и енотовидные собаки. Однако есть и те, кто предпочитает бодрствовать, например, бобры и ондатры. Их рацион в этот период включает в себя заготовленные ивовые ветки и подводную растительность. Иначе питаются горностаи и ласки, которые охотятся на мышей и крыс, рассказывают в департаменте природопользования Москвы. Если внимательно присматриваться во время прогулки в крупном парке столицы, то можно обнаружить следы русака и беляка, но увидеть самих зайцев в естественной среде обитания – большая удача. Для белок и мышевидных грызунов в парках установлены подкормочные площадки. Эти животные практически не боятся людей и не обращают внимания на них. В случае сильных морозов в парк в поисках пропитания могут наведаться и лисы. Они особенно активны на юге и юго-востоке Москвы, туда они выбираются из ближайших лесов. Если вам довелось встретиться с лисой, то не следует ее кормить с рук, так как можно быть покусанным. Попытки погладить рыжего гостя тоже могут обернуться агрессией с его стороны. Разумеется, не стоит пытаться поймать лису. Самый лучший вариант развития событий в таком случае – сообщить об обнаруженном лесном госте по телефону горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Обращение получит департамент природопользования и возьмет ситуацию под контроль. Животное поймают и отправят в центр передержки, где обследуют и отправят на дальнейшую реабилитацию. Питание и заботаЕсли вы решили позаботиться о птицах, то у вас есть возможность сделать доброе дело. "Мосприрода", ответственная за создание скворечников и кормушек, готова принимать такие же домики от всех москвичей. Главное, соблюсти определенные требования.Высота скворечника должна быть не ниже 27 сантиметров, ширина и глубина – по 15 сантиметров, а диаметр летка – от 5 до 6 сантиметров. Синичник в высоту чуть ниже, до 20 сантиметров, с более узким летком, не больше 3,5 сантиметра, чтобы гнездо не смогли разграбить вороны. Для белой трясогузки, обыкновенной горихвостки и зарянки подойдет полудуплянка – домик с полуоткрытым широким входом. Самые большие гнездовья делаются для более крупных птиц: гоголей, серых неясытей.Вопреки расхожему мнению, пластиковые бутылки, тетрапакеты и картон не подходят для создания птичьих домов. Такие материалы являются, по сути, мусором. Лучше всего подойдет сухое дерево, не очень толстые доски или даже фанера. Важная деталь заключается в том, что изнутри передняя стенка скворечника, в которой вырезается леток, обязательно должна быть "лохматой". Для этого подойдут нестроганые доски или насечки на строганых. Такая поверхность позволит птенцам выбраться из гнезда, цепляясь за поверхность когтями. В противном случае они погибнут внутри домика.Что касается питания, то здесь лучше не переусердствовать, так как не вся человеческая еда пригодна для кормежки насекомоядных птиц. Например, пернатым ни в коем случае нельзя давать соленое. Из-за интенсивного метаболизма соль для них губительна. Для подкормки пернатых хорошо подойдут нежареные и несоленые семечки. Самое лучшее время для начала угощений – низкая температура воздуха и постоянный снежный покров, так как именно в этот период птицам становится тяжелее самостоятельно доставать пищу. Прекращать подкормку нужно с приходом весны и таянием снега, так как в ней больше нет необходимости. В весенне-летний период дикие животные в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Кстати, для удобства посетителей в московских парках развешивают краткие памятки о правилах подкормки птиц и видах полезного корма.
https://ria.ru/20191119/1561111383.html
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мосприрода, городское хозяйство москвы, новая москва, москва, общество

Горожане в перьях: как ухаживать за обитателями московских парков зимой

10:00 10.12.2020 (обновлено: 13:33 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСиница в парке "Серебряный бор" в Москве
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Традиционно в преддверии зимы многие птицы улетают на юг, но при этом немало пернатых остается в городах, а какие-то птицы, напротив, прилетают сюда на зимовку. Также в столичных парках переживать холода будут животные, которые не погружаются в спячку. Каких "маленьких соседей" можно встретить в черте города, читайте в материале РИА Новости.

Зима пернатых

На природных территориях Москвы зимой можно встретить множество видов птиц. Вероятность такой встречи выше в больших парках, например, в "Битцевском лесу" или "Измайлово". Помимо хорошо знакомых всем снегирей и поползней, зимой здесь можно увидеть соек, пищух и чижей.
Особенно заметными из-за контрастного окраса в холодное время года становятся дятлы. В Москве водится несколько видов этих птиц. Чаще наблюдаются большие и малые пестрые дятлы, а реже – белоспинный и черный. Впрочем, такое разнообразие вовсе не означает, что пернатые будут "сопровождать" вас на протяжении всей прогулки. Все-таки птицы предпочитают держаться в отдаленных частях парка, куда редко заходит человек, отмечают в департаменте природопользования Москвы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПтица у кормушки в парке "Сокольники" в Москве
Птица у кормушки в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Птица у кормушки в парке "Сокольники" в Москве
Более простой способ посмотреть на птиц – наблюдать за ними у кормушек и маленьких домиков, которые ежегодно устанавливаются в московских парках.
Здесь можно увидеть больших синиц и лазоревок, а также буроголовых гаичек и поползней. С середины зимы, а иногда и раньше, в Москву из северных регионов прилетают свиристели, говорят в "Мосприроде".
Также в холодную пору небольшие стайки воробьев и синиц могут ночевать и греться в таких домиках. Зимующие птицы хорошо приспособлены к жизни в холодный период года благодаря хорошему обмену веществ и высокой температуре тела. А если прибавить к этому постоянный доступ к корму, то пережить зиму им удается довольно легко.

Спящий режим

Про зимнюю спячку медведей знают все. То же самое касается и других диких млекопитающих, пусть и размером поменьше. В московских парках засыпают орешниковые сони, ежи. А на территории новой Москвы в спящий режим переходят барсуки и енотовидные собаки. Однако есть и те, кто предпочитает бодрствовать, например, бобры и ондатры.
Их рацион в этот период включает в себя заготовленные ивовые ветки и подводную растительность. Иначе питаются горностаи и ласки, которые охотятся на мышей и крыс, рассказывают в департаменте природопользования Москвы.
Если внимательно присматриваться во время прогулки в крупном парке столицы, то можно обнаружить следы русака и беляка, но увидеть самих зайцев в естественной среде обитания – большая удача.
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© РИА Новости / Алексей ДаничевБелка в парке
Белка в парке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Белка в парке
В случае сильных морозов в парк в поисках пропитания могут наведаться и лисы. Они особенно активны на юге и юго-востоке Москвы, туда они выбираются из ближайших лесов.
Если вам довелось встретиться с лисой, то не следует ее кормить с рук, так как можно быть покусанным. Попытки погладить рыжего гостя тоже могут обернуться агрессией с его стороны. Разумеется, не стоит пытаться поймать лису. Самый лучший вариант развития событий в таком случае – сообщить об обнаруженном лесном госте по телефону горячей линии Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.
Обращение получит департамент природопользования и возьмет ситуацию под контроль. Животное поймают и отправят в центр передержки, где обследуют и отправят на дальнейшую реабилитацию.
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Питание и забота

Если вы решили позаботиться о птицах, то у вас есть возможность сделать доброе дело. "Мосприрода", ответственная за создание скворечников и кормушек, готова принимать такие же домики от всех москвичей. Главное, соблюсти определенные требования.
Высота скворечника должна быть не ниже 27 сантиметров, ширина и глубина – по 15 сантиметров, а диаметр летка – от 5 до 6 сантиметров. Синичник в высоту чуть ниже, до 20 сантиметров, с более узким летком, не больше 3,5 сантиметра, чтобы гнездо не смогли разграбить вороны.
Для белой трясогузки, обыкновенной горихвостки и зарянки подойдет полудуплянка – домик с полуоткрытым широким входом. Самые большие гнездовья делаются для более крупных птиц: гоголей, серых неясытей.
© РИА Новости / Илья ПиталевСкворечник на дереве в Детском Черкизовском парке в Москве
Скворечник на дереве в Детском Черкизовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Скворечник на дереве в Детском Черкизовском парке в Москве
Вопреки расхожему мнению, пластиковые бутылки, тетрапакеты и картон не подходят для создания птичьих домов. Такие материалы являются, по сути, мусором. Лучше всего подойдет сухое дерево, не очень толстые доски или даже фанера. Важная деталь заключается в том, что изнутри передняя стенка скворечника, в которой вырезается леток, обязательно должна быть "лохматой". Для этого подойдут нестроганые доски или насечки на строганых. Такая поверхность позволит птенцам выбраться из гнезда, цепляясь за поверхность когтями. В противном случае они погибнут внутри домика.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСиница подлетает к кормушке
Синица подлетает к кормушке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Синица подлетает к кормушке
Что касается питания, то здесь лучше не переусердствовать, так как не вся человеческая еда пригодна для кормежки насекомоядных птиц. Например, пернатым ни в коем случае нельзя давать соленое. Из-за интенсивного метаболизма соль для них губительна. Для подкормки пернатых хорошо подойдут нежареные и несоленые семечки.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшая синица (Parus major) в парке "Сосновка" в Санкт-Петербурге
Большая синица (Parus major) в парке Сосновка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Большая синица (Parus major) в парке "Сосновка" в Санкт-Петербурге
Самое лучшее время для начала угощений – низкая температура воздуха и постоянный снежный покров, так как именно в этот период птицам становится тяжелее самостоятельно доставать пищу.
Прекращать подкормку нужно с приходом весны и таянием снега, так как в ней больше нет необходимости. В весенне-летний период дикие животные в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий. Кстати, для удобства посетителей в московских парках развешивают краткие памятки о правилах подкормки птиц и видах полезного корма.
 
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