https://ria.ru/20201210/protesty-1588585711.html

В Ереване задержали более 40 участников акций протеста

В Ереване задержали более 40 участников акций протеста

Более 40 участников акций протеста в Ереване, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доставлены в полицейские участки, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:28

2020-12-10T13:28

2020-12-10T13:36

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Более 40 участников акций протеста в Ереване, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доставлены в полицейские участки, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе полиции республики.Десятого декабря у здания правительства Армении прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна, ряд участников заблокировали центральный проспект Тиграна Меца, после этого полиция начала задержания. Протестующие провели также шествие по центральным улицам столицы."На данный момент в полицейские отделения доставлены 42 участника акций протеста", - сказал собеседник агентства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html

нагорный карабах

ереван

армения

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Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване 2020-12-10T13:28 true PT0M38S

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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире