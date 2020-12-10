https://ria.ru/20201210/preparat-1588673292.html

В Калужской области начали производить препарат от диабета

В Калужской области начали производить препарат от диабета

"АстраЗенека" начала в Калужской области производство препарата компании для терапии хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета 2 типа, сообщило... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:04

2020-12-10T20:04

2020-12-10T20:04

калужская область

владислав шапша

astrazeneca

калужская область

общество

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КАЛУГА, 10 дек – РИА Новости. "АстраЗенека" начала в Калужской области производство препарата компании для терапии хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета 2 типа, сообщило областное правительство.Торжественный запуск производства лекарства на предприятии компании в индустриальном парке "Ворсино" состоялся в четверг в онлайн-формате. Участники видеоконференции отмечали значимость инновационного лекарственного препарата. В период пандемии коронавирусной инфекции хроническая сердечная недостаточность и диабет являются отягчающими факторами, способствующими неблагоприятному течению болезни, поэтому выпуск препарата для их терапии в настоящее время становится особенно значимым."Запуск производства на предприятии компании в Ворсино позволяет производить новый препарат в количестве, необходимом для обеспечения потребности пациентов в Российской Федерации", - информируют власти.Запуск производства осуществляется в рамках долгосрочной инвестиционной стратегии "АстраЗенека" и соответствует задачам государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", предусматривающей, что к концу 2020 года 90% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на российском рынке должны иметь отечественное происхождение."Это важнейший шаг к тому, чтобы обеспечить широкий доступ российских пациентов инновационными препаратами и за счет этого повысить качество их жизни. Наша компания всегда стремится объединить опыт и усилия бизнеса, государства, научных институтов, стартапов, учреждений здравоохранения и медицинских ассоциаций для развития системы здравоохранения", – заявила генеральный директор "АстраЗенека" в России и Евразии Ирина Панарина.Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что регион активно участвует в национальной программе развития фармацевтической промышленности и создал уникальный промышленный кластер, в котором насчитываются 66 предприятий и научных организаций."Всего за четыре года мы организовали выпуск почти 160 лекарств, среди них и уникальные, не имеющие аналогов препараты. Сегодня, в условиях пандемии, особенно остро встает вопрос с лекарственным обеспечением пациентов, и мы рады, что компания "АстраЗенека" делает все необходимое, чтобы в текущей ситуации продолжать локализацию социально-значимых препаратов в нашей стране", – отметил Шапша.По словам главы региона, в Калужской области будут наращивать число участников фармацевтического кластера. "В этом году еще две фармацевтические компании получили статус резидентов особой экономической зоны, инвестиции составят более 8 миллиардов рублей. И ещё 44 жидких и твёрдых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата будут производиться на территории Калужской области", - подчеркнул Шапша."АстраЗенека" — международная инновационная биофармацевтическая компания, нацеленная на исследования, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких основных терапевтических областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и почек, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания.

https://ria.ru/20201208/mediki-1588199923.html

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587550937.html

https://ria.ru/20201130/obyazatelstva-1587010156.html

калужская область

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владислав шапша, astrazeneca , калужская область, общество