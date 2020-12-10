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Мишустин подписал документ о повышении пошлины на подсолнечник и рапс
Мишустин подписал документ о повышении пошлины на подсолнечник и рапс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении экспортных пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:33
2020-12-10T13:24
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении экспортных пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января 2021 года."Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующего года. Это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.Сейчас ставка экспортной пошлины для семян рапса составляет 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.Минсельхоз РФ в прошлую пятницу сообщил, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение с 1 января 2021 года пошлины на экспорт из России подсолнечника и рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, что позволит стабилизировать ценовую ситуацию и поддержать предприятия переработки.
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россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин подписал документ о повышении пошлины на подсолнечник и рапс

12:33 10.12.2020 (обновлено: 13:24 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПчела около цветка подсолнечника
Пчела около цветка подсолнечника - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении экспортных пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января 2021 года.
"Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующего года. Это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Сейчас ставка экспортной пошлины для семян рапса составляет 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.
Минсельхоз РФ в прошлую пятницу сообщил, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение с 1 января 2021 года пошлины на экспорт из России подсолнечника и рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, что позволит стабилизировать ценовую ситуацию и поддержать предприятия переработки.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
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