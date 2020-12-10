https://ria.ru/20201210/poshlina-1588571816.html

Мишустин подписал документ о повышении пошлины на подсолнечник и рапс

Мишустин подписал документ о повышении пошлины на подсолнечник и рапс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении экспортных пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:33

2020-12-10T12:33

2020-12-10T13:24

россия

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913508_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e60fd392e463b695c04255a0835233f2.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении экспортных пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с января 2021 года."Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующего года. Это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.Сейчас ставка экспортной пошлины для семян рапса составляет 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.Минсельхоз РФ в прошлую пятницу сообщил, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение с 1 января 2021 года пошлины на экспорт из России подсолнечника и рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, что позволит стабилизировать ценовую ситуацию и поддержать предприятия переработки.

https://ria.ru/20201123/poshlina-1585866591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика