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Власти Петербурга отслеживают подпольные вечеринки через соцсети
Власти Петербурга отслеживают подпольные вечеринки через соцсети
Информацию о проведении подпольных - в связи с ограничениями из-за коронавируса - вечеринок в Санкт-Петербурге отслеживают через соцсети, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:09
2020-12-10T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Информацию о проведении подпольных - в связи с ограничениями из-за коронавируса - вечеринок в Санкт-Петербурге отслеживают через соцсети, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов."Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы, дополнительные мониторинги. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас достаточно много каналов информации", - рассказал он.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случаев заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровели 91 808 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга отслеживают подпольные вечеринки через соцсети

16:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВывеска бара в Санкт-Петербурге
Вывеска бара в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Информацию о проведении подпольных - в связи с ограничениями из-за коронавируса - вечеринок в Санкт-Петербурге отслеживают через соцсети, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.
"Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы, дополнительные мониторинги. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас достаточно много каналов информации", - рассказал он.

"Если мы о таких (подпольных вечеринках) узнаем, то есть они рекламируются, попадают в информационное поле, которое мы обрабатываем, то, конечно, способ существует, также возможна рейдовая операция с сотрудниками полиции по каким-то жалобам, выявленным нарушениям", - добавил Ситов.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случаев заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровели 91 808 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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