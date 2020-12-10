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https://ria.ru/20201210/peterburg-1588593310.html
Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19
Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:03
2020-12-10T14:05
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик."Мы, конечно, смотрим на ситуацию с Роспотребнадзором. Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения введенных ограничений.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случая заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровело 91 808 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19

14:03 10.12.2020 (обновлено: 14:05 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге
Посетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.
"Мы, конечно, смотрим на ситуацию с Роспотребнадзором. Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения введенных ограничений.
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Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случая заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровело 91 808 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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