https://ria.ru/20201210/peterburg-1588593310.html

Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19

Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID-19

Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:03

2020-12-10T14:03

2020-12-10T14:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик."Мы, конечно, смотрим на ситуацию с Роспотребнадзором. Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения введенных ограничений.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случая заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровело 91 808 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество