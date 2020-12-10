https://ria.ru/20201210/pensionerka-1588639156.html
Путин созвонился с пенсионеркой, которая хотела с ним поговорить
Путин созвонился с пенсионеркой, которая хотела с ним поговорить
Президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" захотела поговорить с главой... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:36
2020-12-10T17:36
2020-12-10T20:32
елка желаний
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" захотела поговорить с главой государства по телефону.В четверг российский лидер провел видеозаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина рассказала президенту, что Наталья Ивановна Донскова в рамках благотворительной акции загадала желание — пообщаться с Путиным. Осокина добавила, что свой телефон женщина не указала. Тогда президент попросил ФСБ и МВД найти Донскову."Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно", — сказал президент во время заседания СПЧ.В этот момент зазвонил телефон и Путин снял трубку."Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин", — сказал он."Это Владимир Владимирович?" — переспросила женщина."Да, это я", — подтвердил президент.Он сказал, что Осокина передала ему новогоднее желание Натальи Ивановны.
https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html
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“Да, это Путин” – президент позвонил 97-летней пенсионерке, которая мечтала с ним поговорить
Президент РФ Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" загадала желание поговорить с главой государства по телефону.
2020-12-10T17:36
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елка желаний, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
созвонился с 97-летней пенсионеркой из Ставропольского края
, которая в рамках акции "Елка желаний" захотела поговорить с главой государства по телефону.
В четверг российский лидер провел видеозаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина рассказала президенту, что Наталья Ивановна Донскова в рамках благотворительной акции загадала желание — пообщаться с Путиным. Осокина добавила, что свой телефон женщина не указала. Тогда президент попросил ФСБ
и МВД найти Донскову.
"Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно", — сказал президент во время заседания СПЧ.
В этот момент зазвонил телефон и Путин снял трубку.
"Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин", — сказал он.
"Это Владимир Владимирович?" — переспросила женщина.
"Да, это я", — подтвердил президент.
Он сказал, что Осокина передала ему новогоднее желание Натальи Ивановны.