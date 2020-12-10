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Собянин рассказал, когда вернется очная форма обучения
Собянин рассказал, когда вернется очная форма обучения
Очная форма обучения вернется, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:18
2020-12-10T18:28
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очная форма обучения вернется, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Я надеюсь, что это (дистанционное обучение) не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна. Я уверен, что серьезным образом это никак не повлияет на качество образования", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, когда вернется очная форма обучения

18:18 10.12.2020 (обновлено: 18:28 10.12.2020)
 
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Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очная форма обучения вернется, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Я надеюсь, что это (дистанционное обучение) не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна. Я уверен, что серьезным образом это никак не повлияет на качество образования", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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