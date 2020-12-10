https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588649929.html

Собянин рассказал, когда вернется очная форма обучения

Собянин рассказал, когда вернется очная форма обучения

Очная форма обучения вернется, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:18

2020-12-10T18:18

2020-12-10T18:28

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общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очная форма обучения вернется, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Я надеюсь, что это (дистанционное обучение) не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна. Я уверен, что серьезным образом это никак не повлияет на качество образования", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/armiya-1588649345.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество