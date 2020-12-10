https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588635869.html

В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании

В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря главе государства зададут вопрос о... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:24

2020-12-10T17:24

2020-12-10T17:24

общество

россия

петр толстой

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря главе государства зададут вопрос о дистанционном образовании.Ранее Госдума сняла с обсуждения поправки в закон об образовании, которые уточняют порядок организации дистанционного образования. Как отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это было сделано "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. О готовности к диалогу с педагогами и родительским сообществом по законопроекту заявили и в Совете Федерации."Я вас уверяю, что этот вопрос о дистанционном образовании прозвучит в ходе пресс-конференции президента РФ", - сказал Толстой в четверг во время видеообщения с избирателями на своей странице в Instagram.Он напомнил, что глава государства уже несколько раз высказывался по этому поводу.Толстой подчеркнул, что власти пошли на дистанционный формат обучение весной этого года, чтобы "сберечь здоровье учителей и учеников".При этом Толстой уверен, что образование в дистанционном формате "не должно быть закреплено как какое-то постоянное обучение".

https://ria.ru/20201209/kanaly-1588332683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/putin-1588084830.html

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общество, россия, петр толстой, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин