Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588635869.html
В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря главе государства зададут вопрос о... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:24
2020-12-10T17:24
общество
россия
петр толстой
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398947_0:223:3018:1921_1920x0_80_0_0_7bf0acc0d7b617393f692ec0e952d05a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря главе государства зададут вопрос о дистанционном образовании.Ранее Госдума сняла с обсуждения поправки в закон об образовании, которые уточняют порядок организации дистанционного образования. Как отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это было сделано "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. О готовности к диалогу с педагогами и родительским сообществом по законопроекту заявили и в Совете Федерации."Я вас уверяю, что этот вопрос о дистанционном образовании прозвучит в ходе пресс-конференции президента РФ", - сказал Толстой в четверг во время видеообщения с избирателями на своей странице в Instagram.Он напомнил, что глава государства уже несколько раз высказывался по этому поводу.Толстой подчеркнул, что власти пошли на дистанционный формат обучение весной этого года, чтобы "сберечь здоровье учителей и учеников".При этом Толстой уверен, что образование в дистанционном формате "не должно быть закреплено как какое-то постоянное обучение".
https://ria.ru/20201209/kanaly-1588332683.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/putin-1588084830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398947_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_55c77187a749de6095c95c0fddab9bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, петр толстой, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин

В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании

17:24 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДевочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве.
Девочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой полагает, что на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря главе государства зададут вопрос о дистанционном образовании.
Ранее Госдума сняла с обсуждения поправки в закон об образовании, которые уточняют порядок организации дистанционного образования. Как отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, это было сделано "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом. О готовности к диалогу с педагогами и родительским сообществом по законопроекту заявили и в Совете Федерации.
Сотрудники телеканала Грозный смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 08:51
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
"Я вас уверяю, что этот вопрос о дистанционном образовании прозвучит в ходе пресс-конференции президента РФ", - сказал Толстой в четверг во время видеообщения с избирателями на своей странице в Instagram.
Он напомнил, что глава государства уже несколько раз высказывался по этому поводу.
Толстой подчеркнул, что власти пошли на дистанционный формат обучение весной этого года, чтобы "сберечь здоровье учителей и учеников".
При этом Толстой уверен, что образование в дистанционном формате "не должно быть закреплено как какое-то постоянное обучение".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 18:40
Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина
 
ОбществоРоссияПетр ТолстойСовет Федерации РФГосдума РФВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Лента новостейМолния