https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588595613.html
Путин оценил готовность России к онлайн-образованию в условиях пандемии
Путин оценил готовность России к онлайн-образованию в условиях пандемии
РФ лучше, чем другие страны, оказалась готова к онлайн-образованию из-за пандемии коронавируса, у правительства есть план действий, заявил президент России... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:11
2020-12-10T14:11
2020-12-10T14:19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФ лучше, чем другие страны, оказалась готова к онлайн-образованию из-за пандемии коронавируса, у правительства есть план действий, заявил президент России Владимир Путин."Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно... будем над этим работать, у правительства есть план действий", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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