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Путин ответил на вопрос про Навального на встрече с СПЧ
Путин ответил на вопрос про Навального на встрече с СПЧ
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с СПЧ, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:23
2020-12-10T19:29
организация по запрещению химического оружия
валерий фадеев
алексей навальный
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
германия
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с СПЧ, отвечая на вопрос о возбуждении дела по отравлению Алексея Навального, заявил, что это юридически невозможно, так как нет информации от немецкой стороны.По его словам, президент отметил, что российские соответствующие институты много раз запрашивали документы у немецкой стороны, которая утверждает, что у Навального были найдены следы яда "Новичок"."Никаких документов нет, на основании чего заводить уголовное дело? И президент заверил, что мы здесь, в России, власти России, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать", - подчеркнул глава СПЧ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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организация по запрещению химического оружия, валерий фадеев, алексей навальный, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, германия, общество

Путин ответил на вопрос про Навального на встрече с СПЧ

19:23 10.12.2020 (обновлено: 19:29 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с СПЧ, отвечая на вопрос о возбуждении дела по отравлению Алексея Навального, заявил, что это юридически невозможно, так как нет информации от немецкой стороны.

"Была затронута тема Навального. (Член СПЧ) Николай Сванидзе эту тему затронул с вопросом, а почему не заведено уголовное дело. Президент очень подробно объяснил, почему уголовное дело не заведено: ведется проверка по этому факту, но невозможно завести уголовное дело, потому что нет документов надлежащих, в частности, нет ничего от немецкой стороны", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, президент отметил, что российские соответствующие институты много раз запрашивали документы у немецкой стороны, которая утверждает, что у Навального были найдены следы яда "Новичок".
"Никаких документов нет, на основании чего заводить уголовное дело? И президент заверил, что мы здесь, в России, власти России, конечно, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы это дело расследовать", - подчеркнул глава СПЧ.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами по Навальному
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Организация по запрещению химического оружияВалерий ФадеевАлексей НавальныйСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинГерманияОбщество
 
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